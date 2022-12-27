男团HIGHLIGHT宣布2/4来台举办运动会!尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孙东云号召热唱动起来！

天生具备运动细胞，还能彼此互亏搞笑的超人气韩团HIGHLIGHT宣布即将於2023/2/4晚间於TICC台北国际会议中心举办“2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI”运动会！四大男神尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孙东云宣告当天不但将带来一连串脍炙人口的精彩歌曲表演外，他们还将跟现场所有「Light」近距离「玩好玩满」，帮助每一位粉丝过年期间大吃、大喝、大睡下慵懒开工、上课后，完美击退厚厚游泳圈，打开心房，通体舒畅直达五脏六腑！

身为精神小队长的尹斗俊说：「这次见面名为『FIELD DAY（译：动运会）』，就是希望能跟粉丝彼此更贴近，当然设计的游戏桥段，我将会带领所有成员发挥运动家精神，争取最高荣誉！」，而一旁的梁耀燮、李起光、孙东云则俏皮的异口同声对尹斗俊说：「你是怕输给我们要接受惩罚这件事吧！」，四人一来一往的「互相漏气求进步」，证明深厚的情意历久弥新。除了精彩的游戏外，“2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI”运动会上，尹斗俊也表示，歌单不会让所有Light粉失望，承诺将以办演唱会的扎实诚意献唱多首好歌！



由於正逢过年期间，2/4当天是时节里的「立春」，5号则是元宵节，因此团员无不更期待FANCON的到来， 梁耀燮说：「太久没见到大家了！真的很想念你们，各位对HIGHLIGHT不离不弃的支持，我们从来没有忘记…也因为有你们的鼓励，HIGHLIGHT才能走到今天！」，李起光说：「算算从BEAST到HIGHLIGHT已经13周年了，虽然经历很多酸、甜、苦、乐的过程，但想想因为有大家，让这段路更显得非常珍贵！能跟你们这些粉丝一起成长，其实我感觉我们都没有变老！」，而孙东云则说：「超级期待来台湾！元宵节有团圆的寓意，也代表我们要跟大家团圆！」



为纪念出道13周年，HIGHLIGHT运动会预计将献唱超过十首好歌，包含「DAYDREAM」、「PLAY」、「Alone」等，运动会售票日订为2023/1/8（日）PM1：30，於全省IBON机台与网站系统启售。福利上，HIGHLIGHT当天也绝不让心爱的Light粉空手而归，因此全场每一位粉丝将获得专属纪念小卡、限定版口罩与运动会结束后，四帅本尊将一一亲自欢送大家安全赋归的心意！不光如此，还有共200张的亲签海报、签名拍立得与团体合照等福利也要送给大家！由尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孙东云组成的人气韩团HIGHLIGHT订於2023/2/4（六）PM6：00於TICC台北国际会议中心举办“2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI”运动会，更多详情请上华艺官方娱乐FB：https://www.facebook.com/DA.tvEntertainment 查询。



节目名称：2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI

演出日期：2023/2/4 (六) 18：00 （依现场实际情况而定）

演出地点：台北国际会议中心 TICC

演出地址：台北市信义区信义路五段1号

售票系统：IBON售票系统

售票连结：https://ticket.ibon.com.tw/

启售时间：1/8 PM1：30

票 价：VIP区「NT$5,800」、A区「NT$5,200」、B区「NT$4,200」、C区「NT$3,200」与身障席「NT$2,900」（全区座席，对号入座。）

福 利：VIP获得签名拍立得、全场欢送、全场纪念小卡、全场纪念口罩、抽团体合照200位、抽签名海报200张（详情请见图表）

主办单位：华艺娱乐股份有限公司

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