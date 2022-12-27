Super Junior 17年已续约3次！始源愿砸钱助团体延续，利特：「我们到天堂也当SuJu吧！」

韩流帝王Super Junior走过了17个年头，近日来到《认识的哥哥》小小庆祝了17周年，节目组用心的剪辑了一小段回忆录，成员们之间的谈话也相当感动人。

17年来共续约了3次，Super Junior也不讳言曾有成员想要从SM娱乐出走。谁也没想到，和SM创办人李秀满相当亲近的希澈竟然曾想出走，他说：「跟SM在一起久了，想出去看看。」并提到始源却相反，很阔气的说：「我觉得成立间公司也不错。」



利特接著说，成员们在续约期聊聊，想著要如何签约、怎么留下来的时候，始源曾经潇洒的对他说：「哥，我弄个500亿（韩元）。」当有人不可思议的反问始源：「给SJ烧500亿吗？」始源却能淡定的回答：「想投资我们的CEO很多。」问始源钱从哪来，银赫帮他回答了：从存钱筒拿出来，意指始源本身就有足够财力啊！



虽然没有真的另立公司，但Super Junior还是手牵著手走到了现在。问到彼此会不会好奇谁先结婚，利特与神童接连回答「谁会先离婚恢单」、「谁会先去『那个世界』」都会说，就这么聊到了死亡话题。

利特最后说了暖心的话：「17周年的时候我跟成员们说了，『我们SuJu做到死吧，到天堂也当SuJu吧！』」一句话不得不让粉丝涌起一股暖流甚至有想落泪的冲动啊！



节目后半部OX默契问答环节，利特答对了所有成员们的YouTube频道订阅人数，还能说出成员们最近的频道动态，让粉丝感到无比温暖，觉得利特完全就是Super Junior队长兼家长的存在啊！



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《认识的哥哥》本周六还有一集Super Junior！也别忘了18日将播出的纪录片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》！



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