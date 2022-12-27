[分集剧情]《还魂2》徐律抱著必死之心展开行动，李先生透露落寿记忆复苏的巨大危险！（EP6）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事。 第6集里徐律救出昭泥后得知了陈复妍的真正身份，心中出现一个大胆的想法......

*以下内容包含《还魂：光与影》第6集关键内容！



高高的树顶

陈复妍记得曾经站在一棵大树的树顶，希望回断响谷再看看那棵树，希望藉此寻回更多记忆。 徐润娱受陈武之托秘密运送仿造火鸟的妖器进城，途中因害怕被查出而统统丢入河里，陈复妍用自己的能力帮助松林找出了散落的妖器。 但李先生颇为担心，因为陈复妍恢复神力的同时落寿也将找回记忆，她的灵魂会被陈复妍的身体驱逐出去。



昭泥看到的世界

昭泥一直生活在充满肮脏和黑暗的世界里，第一次看到的澄净明亮就是徐律。 徐律从陈府救出昭泥并安排她去西湖城开始新的生活，但昭泥担心他没有及时消除血虫而返回来查看，不巧被天府馆的人逮个正著。 徐律赶来营救昭泥，但他自己的力量也被血虫蚕食殆尽，昭泥为保护他而受到致命一击，很开心人生最后一刻看到的人是徐律。



徐律打算做出了结

徐律认为自己的痛苦是因为没能放下对落寿的留恋，得知陈复妍体内的灵魂仍是落寿后，打算带她回断响谷同归於尽。 与天府馆的人作战时，徐律被血虫进一步伤害、生命垂危，关键时刻张煜赶来搭救，愤怒地表示不会放过现场任何一个人。



下集预告里，张煜得知让徐律生命垂危的血虫来自陈武， 松林与天府馆之间难免一战。 贇钰决定告诉陈复妍一些她不想知道的事，张煜在某人眼中看到花朵般绽放的蓝色光芒，终於要发现她和她是同一个人了吗？ 第7集将在本周五通过Netflix公开。



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