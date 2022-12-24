韩国记者票选「没礼貌艺人」前三名，南柱赫、金泰梨、马东石惨列前三

韩网评论数炸裂．．．

最近公布的一项投票数据，可能会让粉丝心碎。韩国「覆盆莓奖」邀请南韩记者针对「没礼貌艺人」进行票选，其中入列前三名的有南柱赫、金泰梨、及马东石，其中金泰梨入选更是让粉丝感到十分意外！



这项票选是针对今年上映的电影卡司所投，在今年上映的电影中由电影记者选出「最烂电影」、「最烂演技」、「最没礼貌的电影人」。南柱赫在今年因为卷入校园暴力争议，因时值电影《厄忆追凶》宣传期，影响作品宣传力度而被选为第三名。



第二名的金泰梨入选最让网友感到意外。记者指出她在受访时表现出来的态度十分傲慢无礼，更说「自信和傲慢是两回事，金泰梨常常表现出自己优越於别人的态度」、「受访时常常无视记者，甚至还会开始涂鸦」，被评为「罗希度上身般不成熟」！



马东石则是因为在今年主演的两部电影《犯罪都市2》和《整形帝王》中，一连缺席宣传行程，只留下其他演员接受访问，就算受访了也常常给出跟问题不相关的答案，遭评「毫无专业态度」。马东石同时担纲电影《整形帝王》的监制，却未尽力宣传、因此为人诟病，即使电影十分卖座，本人却让业界记者不敢恭维。



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