【2022 KBS演艺大赏】红毯照：今年典礼MC由文世润、薛仁雅、SF9成员澯熙担任！

（封面图源：TVDaily）
【2022 KBS演艺大赏】今晚将在韩国晚上时间9点15分於汝矣岛KBS Hall举行，一众演艺界的艺人、谐星都纷纷出席，我们现在来看看红毯的情况！
▼《女神降临》作者「猫咪」
（图源：TVDaily）
▼Jonathan、GABEE、Patricia
（图源：TVDaily）
▼Ryan Jhun、金承洙
（图源：TVDaily）
▼成宥利
（图源：TVDaily）
▼洪性炘、金正任夫妇
（图源：TVDaily）
▼郑泰佑、张仁喜夫妇
（图源：TVDaily）
▼宋歌人
（图源：TVDaily）
▼沈荷恩、李珠恩、李天秀一家
（图源：TVDaily）
▼BTOB成员李旼赫
（图源：TVDaily）
▼HIGHLIGHT成员李起光
（图源：TVDaily）
▼崔国、李广基、金九拉
（图源：TVDaily）
▼金东炫、申铉浚与他们的孩子
（图源：TVDaily）
▼小百合与藤田全
（图源：TVDaily）
▼朴柱昊、娜恩、建厚
（图源：TVDaily）
▼朱宇宰、曹世镐、洪真庆、张佑荣
（图源：TVDaily）
▼延政勋、金钟旼、柳善皓、DinDin、罗人友
（图源：TVDaily）
▼全炫茂、金淑
（图源：TVDaily）
▼文世润、薛仁雅、SF9成员澯熙
（图源：TVDaily）
choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻