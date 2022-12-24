【2022 KBS演艺大赏】红毯照：今年典礼MC由文世润、薛仁雅、SF9成员澯熙担任！

【2022 KBS演艺大赏】今晚将在韩国晚上时间9点15分於汝矣岛KBS Hall举行，一众演艺界的艺人、谐星都纷纷出席，我们现在来看看红毯的情况！

▼《女神降临》作者「猫咪」



▼Jonathan、GABEE、Patricia



▼Ryan Jhun、金承洙



▼成宥利



▼洪性炘、金正任夫妇



▼郑泰佑、张仁喜夫妇



▼宋歌人



▼沈荷恩、李珠恩、李天秀一家



▼BTOB成员李旼赫



▼HIGHLIGHT成员李起光



▼崔国、李广基、金九拉



▼金东炫、申铉浚与他们的孩子



▼小百合与藤田全



▼朴柱昊、娜恩、建厚



▼朱宇宰、曹世镐、洪真庆、张佑荣



▼延政勋、金钟旼、柳善皓、DinDin、罗人友



▼全炫茂、金淑



▼文世润、薛仁雅、SF9成员澯熙



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