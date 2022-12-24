李星民气场强到对戏演员都害怕！「崔昌帝」金度贤紧张捏腿是真实反应，回看片段仍发抖

JTBC近日公开《财阀家的小儿子》「华昌夫妇」金度贤和金信禄一同观看剧中片段的影片，到了与李星民对戏的桥段时，金度贤直言剧中的紧张模样都是真实的！

电视剧《财阀家的小儿子》最近成为2022年末最大韩剧黑马，除了剧情本身跌宕起伏反转不断，主角和配角演员的精彩表现也大受称赞。 其中饰演顺洋集团会长陈养喆的李星民尤其受到瞩目，铁血企业家的形象被他演得入木三分，因气场和存在感超强，甚至有观众调侃称这部剧可以改名叫《财阀家的老爷爷》XD





剧中有一幕是崔昌帝单独和陈养喆谈选举事宜，陈养喆不屑地边看报边问「玩够了吗？」 不怒自威，饰演崔昌帝的金度贤回看时仍忍不住感叹：「太可怕了...」对於崔昌帝紧张到双手捏大腿的动作，金度贤也表示完全是发自真心。



看到崔昌帝壮著胆子顶撞陈养喆，金度贤又忍不住念叨：「他疯了他疯了！快住嘴！」



另一场崔昌帝和陈养喆的双人戏里，陈养喆说要回房间继续谈，崔昌帝居然反抗：「就在这里谈吧。」 金度贤看到这边绝望地低下头：「真的疯了，讲这句就完蛋了。」



陈养喆带著怒气回头，金度贤吓到咬紧嘴唇：「好可怕！现在都觉得可怕！」陈养喆一边质问一边步步逼近，萤幕外的金度贤一下露出痛苦的表情，一下瑟瑟发抖、从座位上弹起来：「这边最可怕了！」看来老会长留下的心理阴影还没消散XD



《财阀家的小儿子》还剩2集将在今晚和明晚公开，现在老会长已下线，剩下陈星俊夫妇和突然回国的陈睿俊要和陈导俊争夺顺洋，希望到最后一刻都精彩呀！（影片已定位到李星民出场的5:43秒）



▽今晚即将公开的第15集预告：



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