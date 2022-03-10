Big Hit时隔三年推出新男团！「Trainee A」7人团体照公开，韩网友：「外国成员太多了、真的是韩国爱豆吗」

Big Hit 娱乐凭藉著 BTS 防弹少年团的成功，在商业界站稳脚跟，2021年3月30日更名为HYBE娱乐，期间收购其他娱乐公司、成立子公司、举办选秀节目等。

根据公司之前发表计画中，可以发现 Big Hit Music 即将在今年（2022年）推出新男团。



去年，官方就已经开通「Trainee A」的 SNS 帐号、YouTube 频道，陆续公开成员们练习、生活日常的影片。近日，在 [A-Road] EP.2 影片中，除了看到他们准备月末评价外，也一起拍摄了团体照。



从后排左边开始顺时针方向：



JJ （17岁）日本人、美国混血

Jihoon（17岁） 韩国人

Yorch（21岁） 泰国人，是童星出身的泰国男演员、模特兼歌手

Sangwon （20岁） 韩国人

赵旴灿 （18岁） 韩国人，原本是Cube练习生、曾出演过《Show Me The Money 6》

Leo （21岁） 澳大利亚人

James （18岁） 香港人、泰国混血

据悉，新男团将由 Supreme Boi 担任主制作人，团名可能为「Aloners Association」。7人团体照一公开，在韩网引发热烈讨论，网友：「外国人比韩国人还多」、「就像外国组合一样，不像K-POP偶像...」、「每家经纪公司都有自己偏好的颜值唉」、「Leo长得很像TXT的崔然竣啊」、「我觉得还不错啊...可以说是完颜团了」、「中间的孩子最好，他是韩国人吗」、「外国人太多，就不会想入坑」、「很期待会唱什么歌，到底会以什么风格出道」、「哇 赵旴灿什么时候长那麽大了」等等。



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