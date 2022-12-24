【K社韩文小百科】每周工作6天，最长工时69小时？韩国或将修改《劳动法》，气炸民众！

这个提案一出来，就在韩网上引爆一片哀怨声。

2018年，韩国修订了《劳动标准法》，将原有的每周最长工时从68小时降低为52小时。 按照之前的法律规定，一周法定工作时间为40小时，加上延长工作时及周末工作时间，劳动者一周工作时间不超过68小时。 但是在《劳动标准法》修正案中，劳动者一周法定工作时间为40小时，加班工作时间最多为12小时，合计52小时。

没想到2022年新政府劳动市场改革案商讨过程中，有专家提出了要延长加班时长。 按之前的法律规定，一周法定加班时间为12小时，加班时长限定的单位为「周」，新提案将加班时间的单位改成「月」、「季度」、「上半年、下半年」、「年」等。 也就是说即使某一周加班时常超过12小时，但一整个月算下来每周平均工作时间在52小时候之内即可。 以此类推，并以「月」为基准，按「季度」算加班时长为140小时（月时长的90%），按「半期」算为250小时（月时长的80%），以年为单位则是440小时（月时长的70%）。同时考虑到劳动者的健康问题，新提案中还提到了劳动者连续工作多日的情况下，需保障至少11个小时的休息时间等。



综上所述，若新提案正式实施的话，韩国原本实行的每周最长工时将从52小时升至69小时。 有韩媒按照新提案算了一笔账，一天为24小时，扣掉11小时休息时间，再扣掉每4小时休息30分钟的法定休息时间1小时30分钟，一天可以工作的时间为11小时30分钟。 《劳动基准法》规定每周必须保障至少1天的休息日，按每周工作6天来算，每周最大工作时长将被延长至69小时。



新提案已经在韩网上掀起热议，网友留言超过千条，「这是什么疯子想到的提案」、「专家？ 砖家」、「如果让我一周上6天班，我就辞职」、「一看就知道是一群不加班的人搞出来的方法」、「只有公司老板会开心吧」、「请总统先开始」等。

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