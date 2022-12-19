193cm朴栖含出道前深夜遭遇恐怖事件：那位白发老爷爷真的吓死我了

朴栖含爆料练习生时期遭遇到的惊心动魄的事情。

1993年出生的朴栖含是爱豆团KNK的一员，当爱豆时人气平平，没想到因为一部漫改BL剧《语义错误》爆火，身高193公分的他搭档177公分的朴宰灿，剧中两人的超萌身高差、暧昧场景让人心动不已！今年3月，朴栖含应招入伍，作为社会服务要员服役中。 看不到朴栖含，粉丝们只能翻出各种旧物料细细回味，发现他曾在直播中提到自己差点被绑架。



朴栖含当时表示：「是快要出道前的事情，当天练习到很晚，出道时间一直被推迟，作为练习生的我心里很难过，就给一个很要好的哥哥打了电话，我蜷在一条小巷子里打电话，看见一辆车开过来，并突然停了下来，一位白发老爷爷走下车来问我是不是之前坐了计程车。 他一边走向我一边问我到底有没有坐计程车，我产生了一种很不好的感觉，就加快了步伐想要走开。 但是那个人突然抓住我的胳膊，准备用电击器电我，吓得我大叫著跑回了宿舍。 电话那边的大哥一直问我怎么了，当时我真的怕死了。 」



身高193公分的朴栖含竟然在首尔市闹市区差点被绑架，听得粉丝和网友十分震惊，纷纷表示：「太吓人了」、「男生在外面也要保护好自己」、「晚上还是不要出去了」、「是我们想的那种犯罪吗」等。

真的不敢想像连人高马大的朴栖含都会遇到这么恐怖的事情，若不是他年轻跑得比对方快，真的不知道会发生什么可怕的事情。

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