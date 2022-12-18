真要开厂的话商品绝对瞬间被抢空！BTS JIN和厨神白种元要合开酿酒厂，求推出「JIN酒厂一日游」

厨神白种元和酒友、防弹少年团JIN要合伙开酿酒厂了。

前段时间，白种元接受了媒体采访，透露了拍摄《酒后吐真言》的契机，称：「我和JIN是酒友，尝了不少酒，也喝了我自己酿的酒，JIN就说自己也很想尝试酿酒，这才有了这档节目。 」 《酒后吐真言》共拍摄了4个故事，特意请来了韩国传统酒的酿造师，JIN向酿酒师学习了制作传统酒的整个过程。



白种元透露拍完《酒后吐真言》之后，JIN对整个过程十分满意，不忘不停往自己的橡木酒桶里继续倒酒，甚至已经准备开一间以自己名字命名的酿酒厂，等到他退伍后，酒肯定已经发酵好了。 JIN所酿的酒虽然是烧酒，却像酿造威士忌一样放在了橡木桶里，并将原材料从麦芽换成了大米，发酵好了之后烧酒会有浓浓的橡树香气。

身为韩国厨神的白种元一直注重宣传本国的韩餐文化，传统酒酿造就是其中之一。 他解释日本殖民时期之后韩国的酿酒文化就消失了，根本不会用粮食酿酒，全依赖於工业生产，他就想借助有名人士的名气来复兴已丢失了十数年的传统酒文化。 白钟元在采访中表示：「如果想合法地酿造酒，就必须开酿酒厂。 无论是JIN还是我，都是以合法地、与大家分享酒的心情来开酿酒厂的。 如果酿酒厂的酒成熟、完成度好，大众也可以品尝到。 应该邀请JIN这样的著名艺人来为传统酒做宣传，将完成度很高的韩国传统酒作为礼品赠送给海外，会起到很好的宣传效果。 」



如果白种元这项「酿酒计画」进行顺利的话，不知道会不会开发出全新的旅游专案，比如「JIN酿酒厂一日游」，亲口尝一尝JIN所酿的韩国传统酒。



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