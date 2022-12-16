健身狂人集结！SJ东海做客金钟国节目、自曝运动是为了「生3个小孩」，网：「你们两个都是歌手啊！」

金钟国YouTube频道昨天更新了和Super Junior东海一起健身的影片，因两人都是运动爱好者，气氛显得格外和睦，但最后东海还是忍不住说「好想逃」XD

开场时东海大方表示不需要帮SJ宣传新专辑，接著又不断介绍新歌XD因为这次有翻唱Turbo的滑雪场名曲《White Love》，刚好跟这期节目同时公开。



金钟国带著东海依次训练了肩部、背部和胸部肌肉。 东海也常来健身房，而且因此在金钟国的节目露脸好几次、被网友调侃快要变成「Little金钟国」，但接受金钟国一对一指导还是感觉很不一样，强烈推荐大家都来请金钟国当私教XD



东海运动到一半时感叹「GYM钟国」真是世界上最好的content，因为不需要做别的，只是纯粹的运动而已XD但到后半段逐渐支撑不住，偷偷对镜头说：「好想逃跑。 真不是开玩笑的。 还剩什么要做？」



金钟国自豪地问是不是平时没感觉的地方都有感觉了？ 东海：「因为是平时不会用到的重量啊！」金钟笑著说国东海平时不是很亲切吗，快要累挂的东海：「现在很火大啊！」



东海开始没话找话增加聊天、拖延运动时间，提到自己勤奋运动的另一个原因是「想生3个健康的小孩」。 PD问他今年多少岁了？ 东海：「27。」 讲完大家都爆笑XD



金钟国还给东海介绍了拉力带的使用方法，东海顿觉这是好物，建议金钟国做一批联名限量版，不用太多，270万个就好XD两人还相约下次一起去打拳，东海大赞拳击是「浪漫、经典、帅气」的运动，两个人对运动的热情真的很高，连PD都感叹难以相信他们是歌手前辈和晚辈的关系~



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