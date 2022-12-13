「幽灵就在我们之中」电影《幽灵》集结薛耿求、李荷妮、朴素丹、朴海秀於1月18日在韩上映！

电影《幽灵》即将在2023年1月18日在韩上映，今日公开了第一波主视觉海报以及预告影片，主角们贴合时代的复古特殊造型令观众们惊艳。

电影《幽灵》描述1933年的京城，朝鲜总督府被怀疑藏匿了抗日组织间谍「幽灵」，而被怀疑的人们则被囚禁在偏僻的酒店里，为了逃出去并摆脱嫌疑而展开一场战斗，然而真正的「幽灵」仍在进行著无法停止的任务作战。全剧充满难以预测的剧情以及高度反转，将满足观众们的好奇心，《幽灵》也是由电影《信徒》的导演李海英所执导的新作品。



本片的时代背景设定於1933年日本占据韩国时期，而所有演员们的复古造型也令人为之惊艳。包含了《王者制造》影帝薛耿求、《鸡不可失》李荷妮、《极速快递》朴素丹、《毒枭圣徒》朴海秀以及《明星经纪人生存记》徐贤宇等。抗日组织「黑色团」中的间谍，与所有嫌疑人一同被囚禁在位於悬崖边的酒店，谁也无法自行逃脱，剧情充满紧张气氛，想逃出去的人要证明清白，以及不能被发现的真正卧底「幽灵」，谁能笑著离开酒店？





薛耿求身穿日本警察制服，将饰演村山俊二一角，脸上满是怀疑与警戒防御的表情。李荷妮虽然在片中饰演朴慈景，总会立起大衣领子，隐藏著内心真正想法的总督府内纪录密文通信科职员，而朴素丹则是饰演虽是朝鲜人，但却担任政务总监的直属秘书由里子，朴海秀则是饰演身著日本军服的警卫队长凯藤，必须追查「幽灵」的真正身分。徐贤宇则是饰演一位打扮充满绅士风格，负责通信和密文解读的千系长。这五人之间究竟有什么错综复杂的关系？是对立还是共助？



当所有人都怀疑是间谍「幽灵」时，会需要互相告发或能够直接证明自己的清白，以悬崖上的酒店当作一个密室，推理其中可能的犯人是谁，加上真正的「幽灵」还正在进行自己的任务中，喜爱间谍卧底类作品的观众应该会相当喜爱。到底谁才是「幽灵」，1月18日即将揭晓。



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