SHINee成员solo专辑名暗藏玄机，珉豪个人专辑是「最后一块碎片」

看了男团SHINee成员们给SOLO专辑起的名字，想不说他们是同团队友都难！

SHINee共有5名成员，泰民、钟铉（已逝，但SHINee永远都是5人！！！）、Key、温流和珉豪，这5人分别在不同时期推出了SOLO专辑，有细心的粉丝们发现，他们首张SOLO专辑名称放在一起还真押韵！泰民的《ACE》、钟铉的《BASE》 、Key的《FACE》、温流的《VOICE》以及珉豪的《CHASE》，通通都以「斯」的发音结尾，做到了「形散神不散」，生怕别人不知道他们来自同一团。

샤이니의 유기성은 샤월을 과몰입하게 해요



어떻게 순서도

막내-임시막내-셋째-둘째-첫째 순이지?? 하.. pic.twitter.com/JvoRowLkfZ — 베초 양일 온이 (@ki_kyiri0525) December 5, 2022

不仅如此，成员们关於各自的专辑都会有一段英文介绍，深藏著他们对自我的评价，对专辑的评价。

ACE로 시작해서 마지막 퍼즐인 CHASE까지



SMCU고 뭐고 샤이니 세계관이 최고다 온 우주 다 샤이니 줘 pic.twitter.com/e85xnkj7Ox — 치즈 (@taems_cheese) December 5, 2022

泰民：从梦想成为歌手那一天起，没有一天不去想不去期盼的。 虽然有很多障碍需要超越，但也教会我要相信自己。 我的自信是我产生动力的源泉，朝著梦想前进的我的努力，如同创造了现在的我一样，我要为了更大的目标而带著信心继续努力。



钟铉：如同我身体上的橘皮组织一样，这是我成长的一部份，我们在忍受痛苦的同时，我对自己和世界的成长的自信一直源源不断，因为是为了超越痛苦才打造了这样一个空间，我感谢督促成为更好的自己的「成长」，不论何时何地，我都需要你。



Key：不是去挑战不可能或者超越极限，这张专辑是在证明我和我们的能力，而这一切也将继续进行下去，我的所有行为源自我的真实，为了你而存在。



温流：唱歌带给我极大的幸福，因此我期盼著这首歌也能为你们带去治愈，用我的声音，我的歌曲，为大家送上幸福。



珉豪：最终，集齐最后一个碎块完成了整张拼图，我想要讲述的故事包括了我们的信念，这是一个无法用一句话解释的故事，增强我们的世界观，允许我们自己去改变这个世界。 所以带著这样的信念，我不会停下前进的脚步。 我会再一次审视我自己，继续努力工作，始终保持著信念、谦虚和勇气，我要告诉大家我们是对的。



随著珉豪《CHASE》的发行，SHINee世界观谜题的最后一块碎片也终於集齐了。

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