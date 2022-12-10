李升基被所属社欺骗多年、看精神科也无法吐露真心，专家分析：已到煤气灯终操纵极阶段

吴恩永博士认为李升基是非常利他主义的类型，也许就是因为太善良，才会被公司代表欺负那么多年T^T

李升基去年出演《家师父一体》时与著名心理咨询师吴恩永对话，提到自己曾因身体不适去看精神科。 李升基说当时以为是健康出问题，但去不同医院做了很多检查都没发现异常，后来友人提醒也许是恐慌障碍，但就医过程并不容易。

李升基：「就连决定去精神科都很辛苦。 当时也没能说出所有心里话，觉得有些事不能说给人知道，本能地进行防御。」



李升基提到自己为「无法拒绝别人」而苦恼，吴恩永博士分析称他是利他主义的类型，非常诚实、有责任心，比起为自己争取什么，更多是因为给别人帮助、让别人幸福而感到满足。



这段对话让不少人想起最近李升基和前所属社HOOK娱乐的纠纷。 李升基从出道就在HOOK娱乐，18年来发行了27张专辑（137首歌），公司代表却一分钱都没给过他，还谎称专辑收入不及制作宣传方面的投入，洗脑李升基是「负数歌手」。

昨日播出的KBS娱乐新闻节目《Entertainment company Plus》中，某精神健康医师表示李升基很可能是遭到煤气灯效应的控制。 煤气灯效应是一种心里操作，加害人通过否定、误导等心理暗示使受害人产生自我质疑从而进行控制和支配。 李升基长期以来一直被灌输『你是负数歌手』、『没有音源收入』的说法，即使提出异议也只会被公司无视、斥责和贬低，很可能已经处於遭受心里支配的阶段。



节目组采访的律师认为，HOOK娱乐权代表没有按照合约分配音源收入，可适用诈骗罪; 如果滥用法人卡的嫌疑也获得证实，还将适用「业务上背任罪」，可处10年以下有期徒刑、3千万元以下罚金。

▽李升基坦言曾接受精神科咨询：



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