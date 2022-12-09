2023年期待作品之一！高人气讲师郑敬淏＋小菜店老板全道嬿的《头等绯闻》1月首播！

2023年tvN最新周末电视剧《头等绯闻》开播前即受到观众们的关注，主视觉海报公开后更令人期待影后全道嬿与帅气郑敬淏将如何展开恋情。

《头等绯闻》描述在私人补教育的战场上，所展开「国家代表小吃店」的热血社长与韩国数学头等讲师的甜蜜又苦涩的恋爱故事。而令观众们引颈期盼的就是这两位演员的组合，《机智医生生活》的郑敬淏，以及《紧急迫降》《人间失格》的影后全道嬿，是观众们相信而看的演员，也是意想不到的新鲜组合。



每一次的作品都令人印象深刻的全道嬿，也尝试著各种不同角色的演出，独特的消化能力让她无论演出《紧急迫降》的铁血部长或是《人间失格》中生活毫无重心的中年女子，都能让人感受到她独特的表现方式，让观众们看得揪心。《头等绯闻》中她将饰演国家代表选手出身，现正经营小菜店的女社长南幸善。



而本剧的男主角郑敬淏，则以《机智医生生活》系列的角色深植人心，近期在电影《整形帝王》中也饰演一位整形名医，与马东石合体搞笑。《头等绯闻》中他将饰演相当受欢迎的红牌讲师，两位演员的首次合作令人期待，而究竟是怎样的《头等绯闻》会使众人感到惊讶？



tvN新周末电视剧《头等绯闻》可望接档《还魂：光与影》於2023年1月播出。

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