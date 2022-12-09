Disney+《异感追击：连瞳》5大看点！丁海寅「全裸」大尺度演出，高庚杓出演变态杀人魔超惊悚

Disney+原创韩剧《异感追击：连瞳》由丁海寅、高庚杓、金慧峻主演，惊悚猎奇的画风让本剧在开播前就获得高度关注！尤其在韩国釜山电影节获得高度评价，期待度爆表！该剧目前於12月7日在Disney+上线，一次释出完整6集，不用苦苦等更新，喜欢血腥猎奇题材的重口味剧迷必追！ 《异感追击：连瞳》改编自韩国人气漫画《Connect》，讲述拥有自愈超能力、不死之身的新人种「河东修」（丁海寅 饰），被器官猎人绑架并夺去一只眼睛，意外与接受官移植的杀人魔「吴振燮」产生连结，为了抓住凶手，东修展开了一系列猛烈的追击。本剧5大看点带大家一次了解，以下剧透！



1.丁海寅饰演「独眼龙」挑战演技！猎奇画面太惊悚



本剧步调相当紧凑刺激，第一集就有许多惊悚画面。丁海寅饰演的东修被器官猎人夺去器官和眼睛，但拥有自愈能力的他却在手术台上突然坐起并开始找寻眼睛，惊慌失措之下的他，仅找回一只眼睛，因此变成了「独眼龙」。在装回眼球的过程中，无数只触手自眼窝涌出与眼球连结，那画面简直不要太惊吓，超逼真特效让你切身感受到触手的活灵活现，小编现在想到那些触手还心有余悸！另外丁海寅在本剧有许多动作戏，为了这些画面丁海寅不惜展现精实好身材，绝对让你一饱眼福。再加上逼真的打斗砍杀画面，将恐惧与惊悚真实呈现，透过丁海寅生动的演技让观众从视觉到身体都能感受导演所营造的恐怖氛围！另外小小提醒丁海寅在第一集有放送粉丝福利喔，赶紧睁大眼寻找一下！

2.高庚杓出演「变态杀人魔」，杀人手法超乎想像



高庚杓饰演吴振燮，外表斯文看似是个正常上班族，真面目其实是个变态杀人魔。吴振燮不只杀人，还把尸体肢解处理，再塑造成艺术品在各大街头展示，变态的杀人手法造成民众人心惶惶。高庚杓演技大突破，饰演反派角色「杀人魔」，冷冰冰的眼神和表情总是让人背后发凉，才刚刚结束爱情喜剧《月水金火木土》的他，超反转形象完全想不到是同一个人呀！这部剧可以说是高庚杓的戏路大突破，不但饰演变态杀人犯，还有激情猛烈的大尺度床戏，绝对刷新你对高庚杓的认知！



3.女主角金慧峻帅气出演，飒爽英姿拯救丁海寅！



女主角金慧峻之前在神探具景伊中令人不寒而栗的反派演技，获得高度好评。此次她在剧中展现出的帅气程度直逼男主角，不仅动作戏难不倒她，连窃听分析、救援男主样样在行，智商全程在线！她和东修同样都是拥有自愈能力的新人种，两人互相帮助，治愈彼此受伤的童年。另外看起来渐渐衍生的好感，也为感情线埋下伏笔。尤其第一季完结篇那一幕，两人究竟看到了什么？完全吊足观众胃口！

4.暴力美学日本名导「三池崇史」操刀，精致画面与视觉冲击让你领略优美的恐惧感！



本剧由日本名导三池崇史操刀，被称作「暴力大师」的三池崇史导演，相当擅长血腥暴力题材的拍摄，视觉上的冲击，加上精致特效呈现，超乎想像的猎奇画面，让追剧时心跳不断加速，为韩剧开启新篇章，在釜山影展首映就受到媒体广大回响、好评如潮。小编善意提醒：千万不要追剧时吃饭，我只能帮到这里了！

5.胆小慎入！血管喷飞、血腥画面媲美电影



许多重口味剧迷期待的部分，就是本剧的有满满的「血腥画面」。器官猎人无良手术各种吓人开刀画面搭配满满实感的音效演出，恐惧指数翻倍；新人类修复伤口时，看似触手的血管喷飞再连接；吴振燮的血腥暴力杀人手法；以及各种真实充满临场感的追逐砍杀画面，虽然相当血腥，但精致的特效媲美电影，让你能跟著剧中角色一起感受到疼痛感！喜欢血腥猎奇题材的重口味剧迷就拜托追起来（但还是提醒胆小者慎入），6集一次上线，一口气追完真的太过瘾，简直欲罢不能！

Disney+独家播出《异感追击：连瞳》共6集，全集数上线热播中！

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