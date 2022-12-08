SHINee珉豪新辑《CHASE》询问东方神起允浩、SJ银赫建议，结果「允浩前辈半夜打来！」

前辈真的很热情呢！

SHINee终於达到全员出solo纪录！自先前SM释出成员珉豪将出solo的消息后，闪窝就一直引颈期盼，甚至翻出先前成员各自的首张solo，团魂满满的SHINee，就算出个人solo也仍选择以相同概念来为个人专辑命名，从泰民的《ACE》、钟铉《BASE》，到KEY《FACE》，还有温流的《VOICE》，而珉豪的新专也选择延续SHINee传统，定名为《CHASE》。



在确定发行个人solo后，SHINee各成员也十分为珉豪开心！珉豪表示，在军中的泰民已经等不及，先问公司的人「能不能先寄音档给他？」让珉豪笑著说：我才刚想问，结果泰民已经等不及XD而Key、温流则非常开心！珉豪还搞笑的说：「还好Key没有念他！」



除了收到团体成员的关心，连前辈也给了不少建议，在专辑发布记者会上，珉豪表示自己在准备表演时，将演出寄给Super Junior银赫、和东方神起成员允浩看，希望前辈能不吝赐教，银赫开心的说「很喜欢呢！」，结果允浩不仅打了一长串回覆，还在凌晨打给珉豪，让他领教前辈的厚爱～大家也再度见识真正的热情！



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