[有片]新手爸爸玄彬＋国民演员黄晸珉为救人到沙漠进行《玩命交涉》！2023年2月3日全台上映

2023年最受瞩目的电影之一《玩命交涉》由玄彬与黄晸珉、姜其永共同演出，日前公开主视觉海报以及预告影片，剧情描述韩国外交官与当地国情院要员为解救受困的韩国人质而前往阿富汗进行危险交涉的故事。

其中一张海报中展现出在沙漠的中央，可看见对峙的两个阵营之间，有一个人正走向武装的塔利班恐怖份子，在陌生又浑沌的土地上展开了超危险又紧张的交涉大作战。而另一张海报中则是两位主角，当地国情院要员「朴大植」玄彬与外交官「郑在浩」黄晸珉在片中正打算投入荒漠交涉作战的样子。两人虽然有著共同目标想要拯救人质，但方式却大不相同，两人将如何展开合作？



同步公开的预告片也相当精采，「我很清楚，外交部的重要使命其中之一，就是保护本国国民。」外交官郑在浩在开头的第一句话已说明必须前往营救人民的任务，许多人质受困在公车上，任何情况下都没有被释放的可能性，被绑架后塔利班更宣告24小时后人质就会遭到杀害，外交官黄晸珉按下手表倒数，展现出时间流失的紧迫感。



而正在当地国情院的要员朴大植则是反问：「如果再出现牺牲者的话，你们能负责吗？」感觉他与外交官郑在浩似乎抱持不同立场，预告著两个人的合作可能不会这么顺利。大植与在浩必须先克服两人在想法上的差异，更需要共同应对塔利班瞬息万变的要求，在保全人质的前提下展开特殊的交涉作战，最终他们如何成功营救人质？姜其永则将演出交涉中最重要的翻译一角，精通当地语言以及风土人情，也将为紧张的剧情中增添些许趣味。



一个是熟知当地风土人情而主张武力对决的玄彬，另一位是西装笔挺主张交涉原则的黄晸珉，面对不讲道理的塔利班恐怖份子，双管齐下才是王道！电影《玩命交涉》即将於2023年2月3日全台正式上映。



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