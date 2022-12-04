[分集剧情]《冻死的恋爱》实境节目结束后真正的爱情正萌芽！永不结束的故事（EP15－16完）

[有雷]《冻死的恋爱》终於随著恋爱实境节目的结束，剧情也来到最终回。《恋爱的王国2》遭人检举制作团队与参与成员过从甚密，让李多熙对於前来救火的老友崔始源非常愧疚，始源却表示并不介意。随著节目结束，一切都回到了原位，有人迎来崭新恋情，有人重新思考想要走的路，不过人生就是悲喜结局不断交错，只要有人陪你一起进行这永不结束的故事就是幸福。

以下为防雷线



《冻死的恋爱》风波不断的实境节目《恋爱的王国2》虽然已完成最终选择，而此时却有参加者匿名受访，表示有节目制作人与参赛者发生情侣般的亲密行为，丽凛（李多熙饰）认为自己与前来救火的好友载勋（崔始源饰）交往的事实终究会被揭开，相当自责当时的决定，但载勋却认为自己原本就抱著这份对丽凛的感情而参与节目，表示自己不介意外界批评。



事件的真正主角姜彩璃也像丽凛坦白与节目嘉宾发生一夜情的人其实是自己，参加者之一的棉花糖女孩智完，为了答谢丽凛为她所做的一切而找出了握有证据的人，并将其证据都删除以及将副本交给了丽凛。事件落幕之后，丽凛递出辞职信，打算重新思考是否还要继续制作人的生涯，而载勋也重新接受了医院的邀请，回到神经外科的医师之路。

《恋爱的王国2》各参赛者聚集在一起录制最终回，也对於自己的最终选择做出说明，节目后也有认真交往的情侣，也有意外心灵相通的新组合，也有人遇见了新的对象，有的人需要重新振作起来。节目结束了，但人生的故事还在继续写著。丽凛与载勋也认真地携手度过每一日。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻