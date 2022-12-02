[分集剧情]《谢幕：树立而死》假孙子入戏越深越感到不安！最先发现姜河那身份的是家族中的她！（EP8）

[有雷]《谢幕：树立而死》总是在谎言几乎快要被戳破时，总能巧妙躲避的姜河那，这次难道无法继续隐瞒下去了吗？成东镒所雇用来寻找真孙子李文成的黑道，觉得事有蹊跷而发现了真相，决定带著真孙子前往韩国与奶奶相认！河智苑的闺密好友孝真对她说出了刘在宪其实是为话剧演员，令河智苑相当震惊！

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《谢幕：树立而死》刘在宪（姜河那饰）在饭店大厅为客人写艺术字体，遇见了曾请他演出假男友的孝真，为担心孝真与世妍（河智苑饰）联系，於是与她喝了咖啡，也说明自己来此打工是为了存取话剧公演费用。回到家中，二哥世奎（崔代勋饰）也找在宪喝一杯，他因为夹在大哥与世妍中间所以不方便表态，希望在宪能成为世妍真正的家人，即使奶奶走了也能在她身边帮助她。让在宪与允熙（郑知苏饰）感觉入戏越深越是不安，甚至想早点结束这场戏。



在宪越是这么想，越觉得希望为奶奶制造真正难忘的美好回忆，奶奶也的确乐在其中，原本觉得已经活够了，现在却觉得希望能活得更久一点。允熙回了家一趟，从母亲的电脑中发现了大哥世俊仍然对在宪的身份相当怀疑，於是与在宪讨论完全不接受遗产是不是太不合常理了？两人甚至觉得可以先收下等奶奶过世后再归还。



郑室长（成东镒饰）所雇用的黑道认为事有蹊跷，明明找到了真正的李文成（卢相铉饰）最后却说不用带回南韩，一问之下他发现这才是奶奶的真孙子，於是决定帮他取得假护照，让他来到南韩与奶奶相认。同时空姐孝真在飞往国外之前来到饭店想与在宪见面，世妍也说想介绍北韩来的弟弟给她认识，两人这才发现说的是同一个人，孝真却叫他刘在宪，跟世妍介绍他是位话剧演员，还拿他登台演出的照片给世妍看，世妍惊讶不已，她该如何面对假孙子在宪呢？



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