嗨完台湾场SS9后的好消息！Super Junior正规11辑Vol.2即将发行！

Super Junior第九次巡回演唱会《Super Show 9》昨晚（27日）甫落幕，今（28）日一早就有好消息即将回归！

Super Junior宣布12月15日下午6时（港台时间5时）将发行正规11辑Vol.2《The Road: Celebration》，同时公开9位成员形象照预告，弥漫著浓浓圣诞气息。



同7月发布的11辑Vol.1《The Road: Keep on Going》，Vol.2专辑将分成两种版本，SNOW与TREE版，已可预购。不晓得此次正式的形象照会否会不会如Vol.1 STREET版与LINE版‎「始源泰山造型」或「利特银赫脸上贴线造型」再次掀起热烈议论呢？



SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.2[The Road : Celebration] Preview



2022.11.28. 3PM KST / 예약 판매 OPEN

2022.12.15. 6PM KST / Album Release#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR#The_Road_Celebration pic.twitter.com/0Gro8Ij6gp — SUPER JUNIOR (@SJofficial) November 28, 2022

SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.2[The Road : Celebration] Preview



2022.11.28. 3PM KST / 예약 판매 OPEN

2022.12.15. 6PM KST / Album Release#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR#The_Road_Celebration pic.twitter.com/8j8xmARzug — SUPER JUNIOR (@SJofficial) November 28, 2022

最后分享成员们IG分享的SS9台湾场相关限时动态与发文，据说昨晚利特约定要在台湾办安可场呢！



「11月也很感谢，下次再见～～12月也请多多关照 #ELF」



「在台湾3天的幸福时光，时隔3年再相见却让我们更近一步。感谢热烈应援的台湾E.L.F.，我爱你们。这是对我来说意义深远的公演场地，成员们、E.L.F.们，还有我们成员的父母们，一起感受、享受、创造幸福的地方。再次满载幸福而归，比起说变得更加自在，倒不如说是因为和寻找幸福与梦想的人相聚，所以更加幸福。谢谢所有人、我爱你们，接下来的日本Fan Meeting也请多多支持。」



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