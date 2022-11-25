《纸房子：韩国篇2》12月9日即将上线！「要让世人知道谁才是真正的小偷」盗贼团如何逃出生天

《纸房子：韩国篇2》终於要迎来第二季了！《纸房子：韩国篇》以即将南北统一的韩半岛为背景，描述一位天才谋略家以及许多位各有特色的盗贼们，面对未知的各种状况而展开的人质绑架强盗剧集，第二季将有何新的发展？

公开的正式预告里，受困於统一造币局中的强盗们似乎遭遇到最坏的状况，南北联合对应小组对他们展开了强烈的反击，并且政治界与经济界的有力人士们也介入，似乎不在意少数人质的牺牲，受困的强盗们也将有所动摇，而雪上加霜的是强盗团中似乎出现了内鬼，「教授」刘智泰则是要大家停止相互猜疑，「柏林」朴海秀则高喊「这纸房子本来就是民众们的！」在这样的混乱中，教授的最后一搏到底是什么？

隐藏的助手「首尔」林智妍即将在第二季登场，带来翻拍之外，韩国版本独特的新内容。柳作家表示，之前所有的强盗们都已经订好自己的城市称号，他也烦恼该把「首尔」这个名字给谁？他觉得在原著中出现的佣兵们如果也都有故事的话，应该会很有趣。



作家也说明了「首尔」这个角色的背景，她是连造币局内的强盗们都不知道的隐藏王牌，给迷失方向的教授带来了新的突破，以及南北经济合作会谈即将到来，强盗团的成员们各自参与此活动的契机，却只能在南北分裂的状况下才可以实现，为这个故事增加更多可看性。

随著强盗团必须逃出造币局，而南北联合对应小组必须抓住他们，以及财经界与政治界的利益冲突，两方的对峙与枪战将更加激烈。本季在拍摄手法上也会透过多种方式让观众们感觉剧情相当紧迫，舍不得移开视线。各方势力的威胁，以及强盗团们隐藏的过去即将被揭露，问题越来越大，紧张的剧情发展令观众们相当期待。《纸房子：韩国篇2》将於12月9日在Netflix公开。



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