《还魂2》双人海报终於公开！李宰旭轻吻高允贞手腕，黑化张煜遇上「落寿面孔的失忆女人」

tvN奇幻剧《还魂：光与影》近日公开李宰旭和高允贞的双人海报，构图上与第一季庭沼珉那张相互呼应，李宰旭的眼神相当强烈啊！

《还魂》以架空历史「大湖国」为背景，讲述多为主角因交换灵魂的「还魂术」而被改变命运，此后努力战胜命运并不断成长的故事。 第一季结尾，男主角张煜被心爱之人杀死后浴火重生，女主角无德（落寿）失控石化跳进敬天湖、后被神秘人捞起，第二季便是讲述3年之后发生的故事。



第二季女主角演员从庭沼珉换回一开头的高允贞，海报中她站在李宰旭身后、表情哀伤，李宰旭握著她放在肩头的双手，转过头亲吻她戴著手镯的手腕，眼神强烈、似乎是要斩断手镯。 海报中写著：「我深深的黑暗中唯一发光的你。」



让人不禁想起第一季的海报，相似的构图却有截然不同的气氛：



日前公开的第二版预告中，高允贞饰演的女子遇到张煜后一阵头痛，感知到他心中有「悲伤又可怕的伤痕」。 张煜因没能守护无德而陷入痛苦，鸳鸯玉出现感应让他十分惊讶，字幕：「什么也没能做到的我，你来到了我身边。」



徐律（黄旼炫 饰）流著泪抱住高允贞，似乎认定她就是年少时在断响谷结识的初恋落寿：「出现了我必须承担的事，这次由我负责。」制作组表示高允贞的角色是「拥有落寿面孔、失去记忆的女人」，而徐律作为危机的贵公子将展现出「疯狂的存在感」，暗示第二季戏份增多。



从今日公开的剧照来看，徐律3年间清瘦了很多，眼神也更加坚定。



预告片最后，张煜表示：「因为必须要守护，所以我决定接受这次战斗。」 高允贞惊讶地回头，看到张煜满带杀气从夜色中走来。世子看出张煜手中的剑知道他的悲伤、厌恶和愤怒， 朴当具（刘仁秀 饰）和陈超妍（Arin 饰）的神情也第一季颇为不同，让人越来越好奇第二季的走向！12月10日通过Netflix公开！



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