用2天时间填满了这三年的等待时间：Super Junior香港站演唱会大派福利！

刚过去的星期六和日，香港的E.L.F. (Super Junior的官方歌迷名称)度过了开心的晚上，因为SJ一连两场《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》在这2天举行，一众歌迷可以在差不多3小时看和听到偶像又唱又跳，还有他们开心的互动，真的很幸福。

SJ系疫情爆发到现在，第一队来香港开show嘅韩团，歌迷很久不见偶像，未开show已经热情为他们应援，SJ 8位成员利特，艺声，神童，东海，银赫，始源，圭贤和厉旭一开场先唱出《Burn the Floor》他们手绑上红丝带起舞，之后松绑再拿著手灯跳舞，紧接是银赫solo一段舞，令全场粉丝欢呼尖叫，当其他成员再出场一同合唱《The Crown》、《Super》、《Mr.Simple》、《Ticky Tocky》、《Paradox》、《Mystery》等歌曲。



一口气又跳又唱近七首歌的Medley后，到一众成员互动时间，他们除了用广东话跟打招呼外，每人有不同说话跟歌迷说，如始源会一边做心心手势，一边说「心心」，东海则狂送飞吻，圭贤跪地大叫Fans是他的心肝宝贝。





演唱会中，他们以不同组合为大家表演，如艺声、圭贤和厉旭组成的K.R.Y演唱《I Can’t》，利特、神童和始源合唱《Latte》，D&E东海和银赫的《Danger》和《Bad》。



成员们除了大送甜到漏说话，更骚肌派福利，如东海骚背肌，利特爆衫骚胸和腹肌，令全场fans尖叫。各成员不时走到不同舞台跟歌迷互动打招呼，令全场气氛high爆。在演唱会结束前，他们承诺会再来香港跟大家见面。



文/崔公英

图/Lancy

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