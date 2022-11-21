[分集剧情]《以一当百执事》恋情大魔王「初恋」现身！李浚荣在惠利面前忆起胞弟痛哭（EP7－8）

[有雷]《以一当百执事》感觉男女主角正要飘出CP感的同时，竟然李浚荣的旧爱却直接闯入！惠利虽然总是识趣地离开，但听到那女子的身分是「初恋」这两个字，还是令她不免觉得是个很重要的存在。李浚荣始终不愿多做解释，但又默默感觉走向了惠利，李浚荣的弟弟看似串起了许多人的关联性！

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《以一当百执事》白东珠（惠利饰）与金泰熙（李浚荣饰）好不容易度过了愉快的电影约会，回到办公室前，竟看到一名美丽的女子撑著伞走向泰熙，看起来两人是旧识，东珠也认出了是之前天桥上遇见的女医师。原来她曾是泰熙的初恋女友，泰熙却始终因为弟弟的死而不愿谈起以前的事，两人的恋情因此无疾而终。东珠与泰熙原本约好了共进午餐，东珠却看见泰熙走进了初恋所在的餐厅，於是一个人失望生著闷气离开。



东珠遇见了一位亡者奶奶，要求更换漂亮一点的遗照，由於地处偏远，而只好由泰熙开车接送东珠到奶奶的住处。虽然达成了任务，但车子也因为晚间视线不良而摔落小水沟，两人也只好共同在奶奶屋子内度过一晚。泰熙说出了心中想法，觉得东珠能够理解他，甚至希望能够在情感上依赖东珠。东珠并没有拒绝，但始终觉得初恋的存在是一个令她相当在意的点。



一个刚经历父亲过世的小男孩，心愿是能够去露营。由神父舅舅的安排下，东珠与泰熙带著孩子一起出游。一路上东珠发现泰熙对於小孩的需求相当清楚，照顾得非常好，一问之下才知道原来他有一个弟弟。泰熙也在照顾小男孩的过程中，思念起自己的弟弟。



泰熙的弟弟就像这个男孩一样，渴望著哥哥带他去看星星，独自在下雨的夜里被车子撞了，送来医院的当下泰熙都慌了手脚，急救也没能救回弟弟，陷入无限的痛哭与自责。东珠还没有确定这位弟弟就是她所见的第一位亡者，而弟弟车祸现场似乎有一个人没有及时伸出援手，也就是员警徐海安！这个事件还有多少未说明的关联？



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