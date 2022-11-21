[分集劇情]《以一當百執事》戀情大魔王「初戀」現身！李濬榮在惠利面前憶起胞弟痛哭（EP7－8）

[有雷]《以一當百執事》感覺男女主角正要飄出CP感的同時，竟然李濬榮的舊愛卻直接闖入！惠利雖然總是識趣地離開，但聽到那女子的身分是「初戀」這兩個字，還是令她不免覺得是個很重要的存在。李濬榮始終不願多做解釋，但又默默感覺走向了惠利，李濬榮的弟弟看似串起了許多人的關聯性！

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《以一當百執事》白東珠（惠利飾）與金泰熙（李濬榮飾）好不容易度過了愉快的電影約會，回到辦公室前，竟看到一名美麗的女子撐著傘走向泰熙，看起來兩人是舊識，東珠也認出了是之前天橋上遇見的女醫師。原來她曾是泰熙的初戀女友，泰熙卻始終因為弟弟的死而不願談起以前的事，兩人的戀情因此無疾而終。東珠與泰熙原本約好了共進午餐，東珠卻看見泰熙走進了初戀所在的餐廳，於是一個人失望生著悶氣離開。



東珠遇見了一位亡者奶奶，要求更換漂亮一點的遺照，由於地處偏遠，而只好由泰熙開車接送東珠到奶奶的住處。雖然達成了任務，但車子也因為晚間視線不良而摔落小水溝，兩人也只好共同在奶奶屋子內度過一晚。泰熙說出了心中想法，覺得東珠能夠理解他，甚至希望能夠在情感上依賴東珠。東珠並沒有拒絕，但始終覺得初戀的存在是一個令她相當在意的點。



一個剛經歷父親過世的小男孩，心願是能夠去露營。由神父舅舅的安排下，東珠與泰熙帶著孩子一起出遊。一路上東珠發現泰熙對於小孩的需求相當清楚，照顧得非常好，一問之下才知道原來他有一個弟弟。泰熙也在照顧小男孩的過程中，思念起自己的弟弟。



泰熙的弟弟就像這個男孩一樣，渴望著哥哥帶他去看星星，獨自在下雨的夜裡被車子撞了，送來醫院的當下泰熙都慌了手腳，急救也沒能救回弟弟，陷入無限的痛哭與自責。東珠還沒有確定這位弟弟就是她所見的第一位亡者，而弟弟車禍現場似乎有一個人沒有及時伸出援手，也就是員警徐海安！這個事件還有多少未說明的關聯？



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