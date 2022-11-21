历史惊悚电影《昼盲神探》集结柳俊烈、柳海真、金圣哲、安恩真共同演出！12月9日台湾上映

年度压轴惊悚巨献《昼盲神探》，集结《外星+人》柳俊烈、《机密同盟2》柳海真、《那年，我们的夏天》金圣哲、《机智医生生活》安恩真等华丽卡司，揭开骇人听闻的惊人真相！柳海真出道25年终於第一次演出王的角色，而金圣哲(金圣喆)也第一次穿上韩服扮演世子！《昼盲神探》12月9日即将在台上映。

《昼盲神探》故事叙述盲人京秀（柳俊烈饰）拥有精湛的针灸术，御医李亨益认可他的才能，而让他入宫。当时，遭清国以人质身分带走的昭显世子（金圣哲饰）睽违8年回到朝鲜，开心迎接儿子归国的仁祖（柳海真饰），却开始感到不安。某夜，在黑暗中拥有模糊视力的京秀，亲眼目睹昭显世子的死亡，在他打算揭开真相的瞬间，却发现更大的阴谋和秘密，让自己的性命受到威胁。儿子死后，仁祖内心的不安让他性情变得暴躁。而目击世子之死的京秀，也渐渐发现与事件有关人物的真实面貌……



以实际历史为灵感所发想的惊悚巨作《昼盲神探》，展现别出心裁的故事和紧张氛围，令观众从头到尾都无法预测故事走向，刺激惊悚的节奏和反转真相将让观众备受冲击！柳俊烈在《昼盲神探》中饰演一名患有昼盲症的盲人针灸师，这个人物在白天无视力，但在夜晚则稍微看得到眼前的事物，因为意外目睹世子之死，他只好化身盲医神探，趁夜晚时努力寻找真相！柳俊烈为了诠释这个角色，事先也做了不少准备，他表示：「见了一些视障人士，也有了和昼盲症人士交谈的机会。藉由这个角色了解到许多关於视障者的事物，对於电影本身也很有帮助。」



柳海真在《昼盲神探》中饰演逐渐失去理性的王「仁祖」一角，而这也是柳海真出道25年首度饰演「朝鲜君王」角色，他表示：「我自己想想也觉得有趣，没想到能有机会饰演君王角色，心情很好。《昼盲神探》的剧本让我看到心惊胆战，很好奇后面的情节。而且这是我第一次尝试的角色，因此也产生了野心！」柳海真也幽默表示诠释君王角色在体能方面算满轻松的，他说：「在这之前我所饰演的角色通常都要一直逃跑、打斗、在地上打滚，但这次还有人帮我穿龙袍，心情也变得很不一样，是很特别的经验。」此外，《昼盲神探》是柳海真和柳俊烈继《我只是个计程车司机》、《凤梧洞战役》后三度共演之作，对於三度合作的感想，柳海真表示：「合作第三次了，我们似乎真的满有缘的。在一旁看著他演戏时，觉得他的演技愈来愈扎实了。」柳俊烈则说：「在我出道前就视柳海真前辈为偶像，能和前辈合作三次宛如奇迹，前辈给了我许多很宝贵的建议，给予我对於未来作品的成长方向，以后也想再和前辈合作！」



以《机智牢房生活》、《那年，我们的夏天》等作备受关注的金圣哲，在《昼盲神探》中则饰演「昭显世子」一角，而这也是金圣哲首次挑战的古装作品，他表示：「服装给予的力量很大，这是我第一次穿韩服演戏，觉得衣服非常帅气，忍不住一直拍照。」以《机智医生生活》造成话题的安恩真，这次在电影中则饰演「昭容赵氏」（废贵人赵氏），据说历史上的昭容赵氏在仁祖晚年十分得宠，但她的个性阴险狠毒令人畏惧，因此又被称为「朝鲜最坏恶女」，宛如「朝鲜版妲己」！安恩真表示：「这是我第一次接演恶女角色，虽然压力很大，但很努力想展现出这个人物为了自身欲望不择手段的模样。」《昼盲神探》12月9日即将在台上映！



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