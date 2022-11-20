这个是在拍画报吧！《换乘恋爱2》贤奎近照颜值引发讨论，韩网友：「像是台湾电影男主角」

通过《换乘恋爱2》而名声大噪的「男六」郑贤奎近日通过 IG 分享近况。

公开的照片中，郑贤奎穿著简单的 T-Shirt 搭配黑色外套在街道和人行道前摆著各种姿势。虽然造型平凡，但...他的脸蛋、修长的下巴和宽阔的肩膀，吸引大家的视线。他还在贴文中写下「-10公斤」，这可能他比过去减重10公斤后所拍下的。

另一组则是以树木爲背景，他凝视著某处，仅侧脸就展现纯情漫画主人公的面貌。



近况照一公开，也在 The qoo 引发热烈讨论，韩网友：「那张脸竟然是首尔大学+门萨」、「脸型和比例不当艺人真可惜」、「怎么会有这样的普通人呢」、「有点像日本杂志画报的感觉」、「徐康俊+宋江的感觉好帅啊」、「像是台湾电影男主角的感觉」、「疯了 长得像宋江」、「还以爲是MV呢...真的好帅啊」等等。



《换乘恋爱2》结束后，出演者的人气依然火爆，出演者们的约会目击谈和聚会、SNS贴文等都备受关注。据 YTN Star 报导：「成海恩、郑贤奎、李娜妍、南熙斗受邀参加21日举行的电影《夜猫子》VIP 试映会。」不过当天是否出席目前还不确定。



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