终於知道IVE张员瑛为何这么瘦了！其他人都在吃宵夜，只有她光看不吃

这是有多大的毅力才能在大家都吃宵夜的时候忍住一口不吃！

最近综艺节目《出差十五夜》推出了「星船娱乐公司特辑」，星船旗下人气女团IVE也有份出演，成员们在「词语接龙」游戏中胜出，获得了美味宵夜，有半成品辣炒年糕、零食、桃子、冰淇淋 、咖啡等，十分丰盛。 之后IVE成员们就带著这些宵夜回到了房间并围著桌旗吃起来，忙碌之后吃到的辣炒年糕简直就是人间美味，众人一边吃一边感叹。 然而张员瑛从头至尾只是看著成员们大快朵颐，中途还夸赞半成品辣炒年糕很便利，之后她一直只喝咖啡，全程没碰其他宵夜。



相关场景播出后就引来大批网友和粉丝的关注，纷纷表示：「她身材这么好是有原因的」、「怎么能管住自己的嘴巴不去吃呢」、「大家一起吃宵夜，根本忍不住啊」等，大赞她毅力惊人。



张员瑛算是新生代女团中人气最火的一位了，今年才19岁的她身高173cm，但是腿却逆天的长，身材比例十分抢镜，尤其是在舞台上唱跳的时候，那双漫画腿真的让人无法忽视。再加上天鹅颈、小蛮腰，完全就是真人版芭比。 前段时间播出的综艺节目《全知干预视角》里就播出了她拥有纤细好身材的秘诀，全靠自律和运动获得。 虽然张员瑛拥有公认的大长腿和黄金比例是众所周知的事实，但在节目里看到她练习皮拉提斯的样子时，还是被她的身材震撼到。



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