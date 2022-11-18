韩业内人士投票「2022最佳电视剧CP」：《非常律师》鲸鱼CP&《出走日记》崇拜CP高票胜出，《二十五，二十一》《社内相亲》也入选！

从《非常律师禹英禑》的乐观积极到《我的出走日记》的又丧又疗愈，从《二十五，二十一》的青春难忘到《我们的蓝调时光》历经艰辛修成正果，2022也度过了诸多好剧陪伴的一年！

韩国媒体Joynews今年9月底向演艺界业内人士发起问卷调查，请他们选出2022年最佳电视剧CP，参与调查的包括200位娱乐公司和电视台职员、电影电视节目制作人、演艺部记者等等，大家用投票方式选出了各自心中的年度No.1！

1. 《非常律师禹英禑》鲸鱼CP



没有鲸鱼的2022是不完整的！这对CP在200位业内人士中获得61票，毫无悬念当选年度TOP1。 患有自闭症类群但聪明机智的英禑勇敢踏入社会，在工作和情感上磕磕绊绊地成长，温暖的浚浩欣赏她、给她无限支持与鼓励，英禑也像猫咪回报猫奴一样用自己的方式表达爱，怎么看都让人好喜欢~

2. 《我的出走日记》崇拜CP（38票）



她无法言说的缺失，只有他最懂！看似放弃努力且毫无交集的两个人反而成为彼此的救赎，在丧丧的琐碎日常中酝酿出独一无二的希望与力量，也带给观众深深的疗愈。

3. 《二十五，二十一》白桃CP（33票）



一个是冉冉升起的体育新星高中生，一个是被迫提早踏入社会的大学生，在彼此最困难的时期互相陪伴和鼓舞，也留下青春时代最美好、最难忘的回忆。

4. 《社内相亲》始祖鸟CP（*官方名称是「夏泰CP」，21票）



这对就轻松多啦，安孝燮和金世正的主线CP、金旻奎和薛仁雅的副线CP全都又甜又宠，连花絮都含糖量超高~

5. 《黑话律师》李钟硕❤️润娥CP（18票）



令人心碎的一对T^T明明那么努力奔向彼此却还是迎来这样的结局，是多少人意难平的BE！

6. 《柔美的细胞小将2》金高银❤️朴珍荣CP



柔美在与具雄和八笔的两段恋情中逐渐看清自己，结局还暗示第三季将出现新角色「驯鹿」，大家站哪一边呢？

7. 《我们的蓝调时光》高中生CP



裴贤圣和卢允瑞这两位新人演员，真的把阿显和英珠诠释得恰到好处！这对年轻的情侣真的很有担当~

8. 《我们的蓝调时光》船长❤️海女CP



一开始很多人讨厌韩志旼饰演的海女，直到后来原因揭晓时，无不跟著她一起在船长的车里爆哭T^T也是给人深深感动的一对！

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