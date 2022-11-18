年底压轴最期待！崔岷植、孙锡久、李东辉、许城泰《地下菁英》终於定档！12月21日正式上线！

今年下半年最受期待的大作之一，Disney+原创系列剧集《地下菁英》（韩原名《Casino》）终於将在12月21日与观众们见面了，而四位主要演员们所自带的独特气场也都令大家非常期待。

《地下菁英》描述没有钱又没有背景靠山，在菲律宾的赌场成为传奇人物的男子「车武植」，却卷入了杀人事件而命悬一线，已没有退路而赌上了自己性命的强烈故事。特别是韩国国宝影帝崔岷植与2022年大势演员孙锡久、李东辉的合作，加上以《鱿鱼游戏》打出知名度的许城泰，由电影《犯罪都市》第一集的姜允成导演执导首部电视剧作品，让这部作品在公开前就备受期待。



《地下菁英》中辗转成为赌场传奇人物的车武植（崔岷植饰）以及追逐著他的菲律宾首位韩国柜台人员吴升勋（孙锡久饰），还有充满义气的车武植手下郑八（李东辉饰），每个角色各自散发著独特的个性魅力。似乎已经一无所有，走到人生谷底的崔岷植，凭著空手再登人生最高峰，让大家期待他对这号人物的细腻演技表现，而揭露整起杀人事件，与崔岷植针锋相对的孙锡久，更吸引观众们的目光。充满义气守护崔岷植到底的手下李东辉，将如何保护他的老大呢？



《地下菁英》是国宝影帝崔岷植时隔25年选择出演的小萤幕作品，因此备受期待，而透过《D.P逃兵追缉令》《犯罪都市2》《我的出走日记》等作品深受广大观众们喜爱的孙锡久，也是观众们瞩目的焦点。加上《请回答1988》《鸡不可失》《很便宜，千里马超市》的李东辉，及《鱿鱼游戏》《ADAMAS》《猎首密令》的许城泰，四位演员们的合作想必精彩可期。《地下菁英》12月21日将透过Disney+频道独家公开。



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