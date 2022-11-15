「不要这么明显！」Red Velvet Joy与歌手Crush公开恋爱原受祝福，近日却引起粉丝反感

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偶像一爆发恋爱传闻，往往会引起诸多非议，甚至被认为是「偶像失格」。然而SM女团Red Velvet成员Joy，当初被爆出和歌手Crush热恋后，所属社之后也证实恋爱消息，不过两人形象良好，反获得众粉丝支持。



如今两人不只稳定交往，事业也蒸蒸日上，同为歌手甚至获封为「耳膜CP」。Crush在退伍后发行新曲、和天团BTS成员J-Hope合作《Rush Hour》，一连上了数个节目宣传皆引起广泛讨论，不只上了综艺《我独自生活》，更在IU的YouTube频道露面宣传，强势回归歌坛！



当初因为被拍到一起遛狗的外出照而曝光恋情，大方认爱后两人也不再过度遮掩，先前还被发现Joy的恋爱小帐号误设成公开状态、在照片中也被粉丝发现各种蛛丝马迹，也会在社群上互按爱心互动。这一系列恋爱举动，竟然开始引起部分粉丝反感，认为即便公开恋爱、获得祝福，然而女方身分仍是偶像，这些举动让粉丝感到「眼里没有我们？」



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