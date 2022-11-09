《出差十五夜》李光洙拉李栋旭下水！最后果然「输掉」炸酱面，李栋旭这表情太好笑 XD

《出差十五夜》STARSHIP 篇中，31人还一起吃午餐，制作组会提供基本的炸酱面或炒码面，得通过游戏来赢得开胃菜（煎饺、糖醋肉、奶油虾、高粱酒和啤酒）。

李栋旭一听到有高粱酒，马上转头看宋承宪，宋承宪还开心喊著：「喝吧！高粱酒！」之后进行游戏时，同组的柳演锡没有答出来，宋承宪：「呀～你在干什么啊？」还打了他一下 ，到底有多想喝酒 XD 之后因为罗PD的失误，这组也成功获得了酒。



由於演员二组没有获得开胃菜，李栋旭对罗PD说：「我们什么都没拿到嘛～高粱酒就不奢求了，就两瓶啤酒。」其实是害怕播出后有傻瓜的形象（因为都没答对），李光洙：「如果我们失败的话...腌黄萝卜你们全收走！」罗PD则说：「不～失败的话，就拿走李光洙你现在在吃的炸酱面。」其他组员马上同意说好 XD



结果李光洙又说：「栋旭哥的也一起拿走！」就是如果我没有，你也不可以有，下一秒他还往嘴里大口塞炸酱面。题目是说出五个字以上的国家名字，趁著罗PD去警告偷说答案的世琳时，李光洙接收多荣的答案，结果...他没听清楚答错了，李栋旭的表情真的太经典！



下集预告中，音乐问答将猜2010年前的歌曲，气氛看起来很好啊！每组还将进行夜宵游戏，一直听到罗PD再喊「叮」，也让安俞真回：「那样开心地笑著喊叮吗？」到底哪组可以吃到宵夜呢？

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