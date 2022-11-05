要到韩国旅游的你赶紧买一张！「NAMANE卡」只要储值就可以刷卡消费，还可以搭乘大众运输！

随著国境和政策开放，越来越多人到韩国旅游啦！

有不少人抵达韩国一定会先去明洞换韩币吧（前阵子汇率真的很不错 XD），但如果不想要带那么现金在身上的话，尤其是零钱每次到最后都会好多，可以考虑去买一张「NAMANE卡」噢！



「NAMANE卡」是一张不需要先开设帐户，也不需要外国人登录证就可以使用的卡，只要事先储值，不仅可以搭乘大众运输，也可以像签帐卡那样在一般店家进行支付。

在「NAMANE卡」的 App 里有分「支付余额」和「交通余额」的钱包，「支付余额」的钱包可以通过海外信用卡（需手续费）、Kakao Pay 、转帐等进行储值，而「交通余额」的钱包则可以在地铁站、便利商店进行储值。一般店家是使用支付余额，搭乘大众运输则是使用交通余额，两边的钱是可以根据需求随时进行转移，最少需转移1000韩币。App 有中文介面，可以马上看到在哪里花了多少钱，钱包里面还剩下多少钱。



而「NAMANE卡」也跟 Tmoney 一样，可以印制自己喜欢的照片（一张6000韩币）当卡面，事先在 App 上传好，到了机器前直接用 QRcode 扫描，可以省下许多时间。App 也可以查询附近的发卡机位置，真的非常方便！如果接下来有计划到韩国旅游的朋友，不妨到了先去办一张啦～



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