崔宇植X孙锡求主演漫改剧《杀人者o难堪》开拍！路透照曝「大学生」与「刑警」造型，巧妙还原原作角色精髓

崔宇植和孙锡求这个组合是必追的吧？原作漫画也非常有意思哦！

Netflix新剧《杀人者o难堪》改编自同名网漫，由崔宇植、孙锡求、李熙俊等主演。这是一部带有黑色幽默的犯罪惊悚作品，描述偶然杀死连续杀人犯的平凡大学生，与追踪他的刑警所发生的一连串故事。漫画以可爱的人物和简单的四格漫画探讨深刻主题，并且不断出现反转情节。

电视剧已於近期开机，有网友在街上目击崔宇植和孙锡求正在拍摄。崔宇植饰演平凡大学生「李唐」，在偶然的契机下杀人，后来却发现自己杀死的居然都是犯下各种恶行的人渣，之后还被人称为「英雄」，逐渐卷入更多意外；孙锡求饰演追查杀人事件的刑警「张楠感」（音同「难堪」），他拥有出色的直觉，因为不想被人抓住把柄，对於自己负责的案件都会彻底调查。





而这张路透照也令小编想起原作里的第5话，李唐与楠感的初次见面，也是在便利商店前！会不会就是在拍摄这个场景呢？尤其，孙锡求为了这次的角色「蓄胡」，巧妙还原原作角色精髓，让人更加好奇电视剧会如何呈现了！

有才的网友还制作了「拼图」，非常符合剧中的设定！目前，原作繁中版在‎Line Webtoon‎於每周二连载，小编瞬间就刷到最新集数。虽然这些角色似乎相当常见，但每个人都有属於自己的故事和意想不到的「反转」，果然事情不能只看「表面」。而「张楠感刑警」的整体氛围，真的很像孙锡求散发出来的感觉，有点慵懒、有点吊儿郎当，但总能掌握到关键线索。在电视剧首播前，不妨先追漫画吧！

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