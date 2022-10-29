许光汉「帮姐姐追星」和Super Junior D&E合体被吃豆腐XD 东海飙中文问姐姐「有喜欢的成员吗」

东海大可爱～好羡慕有许光汉这样的弟弟能帮忙追星啊～～

以《想见你》一炮而红的许光汉，9月初来到韩国举办见面会，也接受一些媒体、节目专访，还有一个行程竟是「帮姐姐追星」！

许光汉接受各大韩媒采访时提及两个姐姐都是Super Junior粉丝，Super Junior银赫似乎看准了这点，顺势邀请许光汉光临自身频道，和队友东海带著许光汉一起吃韩国美食。

问姐姐为什么喜欢Super Junior，许光汉娓娓道来国高中的时候去姐姐房间都会看到Super Junior周边商品、经过姐姐房间都会听到Super Junior的歌，也被「推坑」过歌曲〈Sorry Sorry〉。许光汉更诚实的讲述对Super Junior的第一印象：「有想过这团体怎么这么多人……」表示Super Junior成了自己对韩国的一个记忆点。



接下来就是「对Super Junior重要的问题」，银赫要许光汉说出姐姐最喜欢哪个成员，许光汉回答大姐最喜欢艺声，东海灵机一动提问许光汉在场的二姐，大飙中文：「姐姐，有最喜欢的成员吗？在这吗？」结果二姐选择银赫！



伤心的东海转头问许光汉：「弟弟，你最喜欢谁？」许光汉当然答东海啦！两个人兴趣其实也很相近，都喜欢健身。说到这，在聊到蛋白质饮食的时候，银赫与东海可是相继「出手」吃许光汉豆腐摸他的肌肉，银赫发觉许光汉练得比自己好，搞笑「降格」喊许光汉「哥哥」哩～！



双方最后交换专辑当礼物，也拍了拍立得送给两位姐姐当礼物！姐姐大概就像许光汉所说的「她会喜欢死了」吧XD 东海也提议有机会的话，他与艺声、银赫可以一起去许光汉家拜访。



看完整支影片，双方粉丝都觉得他们三人互动很可爱，也忍不住羡慕：如果兄弟姐妹是艺人该有多好啊！

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