《厄忆追凶》李星民跟导演看首映被自己感动到哭！戏外也与南柱赫成真实好友

惊悚悬疑动作电影《厄忆追凶》将於11月18日在台上映，目前在韩国热映中成绩不俗，击败好莱坞强片《黑亚当》空降韩国票房冠军！观众满意度也高达95%以上，《厄忆追凶》有扎实的故事结构、刺激紧张的节奏、精彩的动作场面，过程中不断反转再反转，没看到最后一刻永远无法知道结局，加上影帝李星民、南柱赫两人绝佳的演技默契，让许多观众跟著又哭又笑，就连李星民都自己看哭，还怕被南柱赫发现只好偷偷拭泪！

《厄忆追凶》故事叙述脑瘤末期的阿兹海默症患者韩弼洙（李星民饰），打算执行自己耗费60多年的复仇计画，而他的忘年之交——20多岁的仁奎（南柱赫饰）也意外卷入这项计画中。出道30多年的李星民十分满意《厄忆追凶》这部作品，他还表示：「在试映会上第一次看了本作的成品，这是我自己参演的电影，我竟然还看到哭了，但当时因为南柱赫就坐在我旁边，我原本还想忍住泪水的……」他后来看完电影后也向导演自首竟然自己看到流泪，而许多观众也纷纷因为李星民精湛的演技感动落泪，直呼李星民又成功缔造了新的人生代表作。



导演也提到了为何会请李星民诠释80多岁长者的原因，李一炯导演表示：「这个角色要有亲切感，同时还要有复仇的冷酷感，需要很精湛的演技。加上这是老爷爷的角色，若真的要请70、80多岁的演员前辈来诠释的话，以目前的电影拍摄环境并不容易。虽然李星民前辈还年轻，但他是我所认识的前辈中最年长的，所以如果让他来诠释老爷爷的角色，应该会很完美吧！」於是由李星民每次拍摄前花上数个小时化老妆，身体动作也尽量表现出老态，他也曾说就左邻右舍都曾被他骗过去了，自己还因为一直弯著腰走路而发生颈部椎盘突出的问题呢！



而在《厄忆追凶》中和李星民有大量对手戏的南柱赫，在戏外也和相差25岁的李星民真的成了忘年之交，南柱赫表示：「起初开拍时我很紧张，但后来每次都很期待到拍摄现场。因为有李星民前辈在，才能产生许多有趣的效果，前辈让我觉得到拍摄现场是很幸福的一件事！」《厄忆追凶》描述一位因罹患阿兹海默症而记忆正在渐渐流失的老人，趁自己还记得的时候必须完成已经计画了六十年的复仇，但到底是记忆先消失还是复仇能先完成？《厄忆追凶》11月18日在台上映！



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