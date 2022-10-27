李瑞镇做客下周《刘QUIZ》！呛罗PD「只是运气好、什么都丢给我」，心中的「李祘」是李俊昊

下周《刘QUIZ》「知道多少就能看到多少」特辑请来三位嘉宾，包括兪弘浚教授、从垫底学生变成斯坦福大学助理院长的Paul Kim，而最后一位就是「魔性演员」李瑞镇。

李瑞镇聊到一起搭档了9年之久的罗PD，「大言不惭」地说：「罗暎锡也就是运气好。 他什么都让我自己做，是真的。」



李瑞镇在2007年和韩志旼一起主演MBC古装剧《李祘》，分别饰演君王李祘和宜嫔成氏。 去年《衣袖红镶边》播出后李俊昊饰演的李祘也斩获大批人气，但韩志旼表示她心中的李祘仍然是李瑞镇。 节目组把韩志旼的话转达给李瑞镇，不料他的反应：「可我心中的李祘是李俊昊啊。」



《李祘》这部剧当时大受欢迎，原定60集结束、最后又追加了17集，但人气依然居高不下，后半段收视率几乎都在30%以上。 刘在锡提到李瑞镇当时要求给所有演员加薪、给工作人员补偿休假，以此作为延长1集的条件，李瑞镇：「确实是这样没错，但延长太多也很讨厌。」 让MC们爆笑不已。 刘在锡问他是不是经常被人夸很会讲话，李瑞镇道：「倒是经常有人说我讲话很过分。」 XD



李瑞镇这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》将在下周三（11月2日）与大家见面，期待中！



유퀴즈 다음주



유홍준교수

스탠퍼드 부학장님 폴김

이서진 배우 pic.twitter.com/hgQl888Jup — 유느처돌이 (@onlyYoo0814) October 26, 2022

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