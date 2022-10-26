比圣圭早一天跟INSPIRIT见面：INFINITE忙内李成种要来台湾举行见面会！

不知道会不会见到2人同框呢？

日前INFINITE忙内李成种宣布相隔4年，将在11月18日於晚上7点30分Zepp New Taipei宏汇广场8楼举行见面会！门票将於本周六（10月29日）上午 11 点在 KKTIX 全面发售。



这次成种来也献上三个「第一」：第一场个人粉丝见面会、第一次单飞来台湾、第一次登上Zepp New Taipei！可以说是诚意十足啊～



举办第一场个人海外粉丝见面会就献给台湾，睽违4年来到台湾的成种准备了很多精彩内容，及展现最棒的自己给最爱最支持他的INSPIRIT。想念无限的INSPIRIT们记得在这个周六门票发售啦～

而队友兼队长金圣圭也会在同月19、20日於台北TICC国际会议中心举行十周年粉丝见面会！不知道到时候会不会有机会见到２人同台或同框的画面呢？

李成种台北见面会「LEE SEONG JONG 1ST FAN MEETING IN TAIWAN [TIME LEAP]」

演出日期：2022/11/18(五) 19:30

演出地点：「Zepp New Taipei」（新庄宏汇广场8楼）

售票系统：KKTIX

启售时间：2022/10/29上午11:00

票 价：$4680/$4280/$3880/$2880/$1980(站席)/$2340身障席

优惠福利：购票就可获得「海报、签名口罩、笔记本」以及击掌资格，还会抽「团体照（10人一组）」、拍立得等重磅福利。

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