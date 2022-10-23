SJ神童开心做糖果吃播，结果掉了一颗糖找不到，起身发现卡在衣服上！荒谬画面被疯传

情绪起承转合笑翻网友！

SJ舞王神童在节目《认识的哥哥》中常常展现舞技，不论男舞女舞都难不倒他，尤其偶像成员来上节目，就一定要一起切磋一下舞技，每次神童一跳舞就惊呆众人！希澈还笑说：SM这么看脸的公司，你们以为神童怎么进SM的？



综艺功力一流的神童，也多次客串现身节目《我家的熊孩子》，对话妙语如珠笑翻棚内，不管是和团体共同现身，或是只有自己现身，神童的综艺效果都是点好点满！有次在希澈家中捣乱、甚至带宠物爱狗入住，希澈可是出了名的爱干净，差点没把白希澈逼疯，观众也快笑翻！



近日神童开直播，兴奋开糖果想来个吃播，开心在镜头前炫耀各类型糖果时，想把它装到罐子里，结果发现里面是一颗颗分开装的，只好一一打开，不料有颗糖果滚到地上！神童烦躁地四处寻找都找不到，最后一站起身，发现原来黏在衣服上！片段被网友撷取在论坛疯传，笑翻网友！



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