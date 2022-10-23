时隔5个月...BTS再次跟与韩国著名护肤化妆品集团推出联乘睡眠唇膜，这次更以3首热门歌曲为主题！

这次更推出3种味道呢！ARMY最想入手哪一款呢？

BTS防弹少年团在韩国以至全球的人气，相信真的不用小编多去介绍！而韩国著名护肤化妆品集团Amorepacific就在今年5月开始，首次与BTS联乘合作，推出旗下品牌LANEIGE「BTS紫」专属特别版皇牌唇膜，产品樽身及包装上均印有BTS标志，以及巡回演唱会「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」标志图案。唇膜配上香甜熊仔软糖香气，传递出「Sweet Purple Dreams!」热爱生活的讯息，有ARMY有入手这款吗？



而时隔5个月...推出全新「LIP & POP特别版」，当中的设计是联结BTS极具潮流色彩且充满型格个性的音乐主题，以「Love your LIPS, Feels like POP!」为概念，加入了BTS专辑的美术设计，给人感觉热情甜美中又带点帅气型格的感觉！



这次一共推出３款全新别注版香味！灵感源自於BTS的热门歌曲，分别为体现了《Butter》的黄色「奶油(Butter)」、《Permission to Dance》的橙色「蜜桃冰茶(Peach Iced Tea)」及《Dynamite》的米白色「甜蜜糖果(Sweet Candy)」。



如果很想入手的ARMY，记住由10月24日起，将於LANEIGE官方网店早上10时开售预先发售。而11月1日起，就会在LANEIGE专门店开始发售！



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