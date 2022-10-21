个性VS大头症！李灿赫亮相打歌节目从头到尾一言不发，MC超尴尬！唱歌全程背对观众

是另类的自由表达方式，还是「大头病」不尊重观众，乐童音乐家李灿赫对待观众的态度引起了热议。

10月17日，李灿赫发行了个人首张SOLO专辑《ERROR》，并於20日开始登上各大音乐节目正式展开宣传期。 正值宣传期第一天，他就被爆出了恋情，与女团fromis_9成员李赛纶相恋1年多，对此YG娱乐的说辞如往常一样「这是艺人的私生活，无法确认」。



同天晚些时候，李灿赫亮相了Mnet的《M Countdown》，他戴著印有「ERROR」字样的口罩现身，与其他笑得很开心的歌手不同，他几乎遮住了半张脸。 主持人南润寿和美延问李灿赫SOLO出道的感想，以及和乐童音乐家活动时有何不同等，但李灿赫却手拿话筒不开口，台上充满了尴尬的氛围，MC们不知该如何是好，不得不以」我有心灵感应「的说辞一带而过。





接著李灿赫开始表演，他背对观众开始演唱，整首歌期间观众们看到的几乎都是他的后脑勺，看著他晃来晃去的脑袋似乎很享受音乐，但因为无法看到他的表情，观众们实在不知道他想要传达的情感。



节目结束后，李灿赫的态度就引发了网民热烈的讨论，有人表示：「适可而止吧」、「GD病可不这样」、「有本事别来宣传啊，来了就应该尽责」、「大头症犯了」等。 也有人支持李灿赫，称：「这是自由的表现方式」、「有可能原本舞台设计就是这样的，只是刚好遇到绯闻曝光，大家才觉得他奇怪」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻