宋智孝签入新经纪公司UZUROCKS，与「王鼻子」池锡辰成为同门

两位《Running Man》「老同事」成为同门了！

宋智孝与原经纪公司Creative group ING合约於本月到期，今（19）日另所公司UZUROCKS宣布与宋智孝签定专属合约，延揽宋智孝成为旗下艺人。

UZUROCKS表示能与在戏剧作品或是电视节目上，都拥有一定知名度和活动基础的宋智孝成为一家人，非常高兴，「对於宋智孝今后的挑战，本公司将全力支持，敬请期待宋智孝与UZUROCKS的合作与默契」。



UZUROCKS是所综合内容企业，自称「新媒体解决方案公司」，旗下包含与OTT共同制作流通作品的PICTURES部门和ENTERTAINMENT部门，旗下艺人有电视综艺人池锡辰、演员吴满锡、歌手李相原（李铉雨）、高耀太白佳及B.A.P ZELO。



你没看错，宋智孝将和《Running Man》里共事已久的「王鼻子」池锡辰成为同门。池锡辰原本的YouTube频道「池舒服世界」就和UZUROCKS长期合作共制，上月正式加入UZUROCKS成为旗下艺人。UZUROCKS认为池锡辰近年透过TikTok吸引了MZ世代，将利用本身对新媒体的专业为池锡辰提供支援。



UZUROCKS曾透露会继续发展OTT戏剧与综艺节目制作，不晓得是否能对智孝的演艺事业带来更大的帮助？无论如何，粉丝们肯定只想见到欧腻发展越来越好是吧？

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