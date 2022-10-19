[分集剧情]《冻死的恋爱》李多熙前男友再度现身直接求婚！崔始源眼巴巴望著婚纱照后悔莫及！（EP3－4）

[有雷]《冻死的恋爱》收视率节节上升，李多熙与崔始源这对20年老友兼邻居，感觉已是彼此生活中的一部分。三年前李多熙因男友外派工作而心碎分手，没想到他却现身并直接求婚！向往婚姻的李多熙考虑了一下便顺势答应了，崔始源真的能放手吗？

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《冻死的恋爱》虽然朴载勋（崔始源饰）向老友丽凛（李多熙饰）提出在交下个男友之前就和他一起玩吧！不过三年前因外派出国而两人吵架分手的前男友却出现在丽凛面前，甚至还开始约丽凛吃晚餐，餐后也进到丽凛住处，这让住在楼上的载勋相当感冒，故意在家举重摔哑铃、深夜吸尘器打扫还有跳HipHop舞蹈等等，制造一堆噪音表达他的不满。



丽凛父亲突然传出心脏问题进了医院，慌乱之余丽凛第一通电话依旧打给了载勋，但他却因诊疗中而无法接听，此时前男友又出现在丽凛家门口，立刻开车载她到春川。但隔日朴载勋也送了美味便当，甚至还补贴丽凛父母部分的医疗费用。前男友也非常在意朴载勋这位闺密的存在，要求他光明正大的竞争，不要以闺密角色在丽凛身边打转。

朴载勋开始正视自己的心，先断了与相亲对象的联系，也与老友坦承自己没有信心能给丽凛她所想要的幸福平凡婚姻，因为自己的人生都乱了方向。但此时前男友直接拿出戒指求婚，丽凛考虑了一下最终也因为憧憬婚姻而答应了。她开始沉溺在筹备婚礼的幸福中，看著婚纱照里美丽的丽凛，朴载勋却后悔著自己每一个能够表白而错失良机的瞬间……



终於到了婚礼的那一天，身为老友的载勋自然也出席，此时却看见丽凛泪眼汪汪走上司仪台，宣布这个婚礼取消！令全场宾客相当傻眼，而丽凛与载勋的表情尽在不言中。



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