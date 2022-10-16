赴韩旅游必打卡：SJ圭贤最爱的辣炒年糕店就是这家，竟然还加了热狗！

自称是「辣炒年糕狂热爱好者」的Super Junior老幺圭贤强烈推荐这家店！！！

圭贤不止一次在公开场合爆料过自己最爱食物之一就是韩国国民小吃-辣炒年糕，在《新西游记外传-姜食堂2》中也有提到「我一周吃三次辣炒年糕。 为了吃上一口美味的辣炒年糕，圭贤很愿意花时间和精力去全国各地寻找。



而这一家则被圭贤选为最美味辣炒年糕店，位於首尔峨嵯山站附近的「身土不二辣炒年糕店」，店内以套餐为主，可以自己另加各种配料，圭贤点的是1人套餐，其中包括了年糕、鱼饼、鸡蛋、饺子和热狗5种食物，每一样食材全都均匀地裹著红彤彤的酱汁。





年糕的口感特别劲道滑溜，饺子炸得脆脆的，鱼饼软烂，热狗更是别家店没有的特色，整整齐齐地剪成一口大小，吸满了甜甜辣辣的汤汁。 而这一份价格也相当便宜，只要7000块（韩币），据从2003年开始就经常来吃的熟客圭贤透露，老板非常义气，10年来只涨价了1000块，比起其他连锁店要实惠得多。 虽然有些老食客觉得口味稍有变化，但圭贤却称味道和以前几乎一样，看上去辣辣的，吃起来也是辣辣的，却是那种美味的辣，边吃边擦汗、擦鼻涕的圭贤用实际行动证明了它的美味！



无论你是圭贤的粉丝，还是辣炒年糕的爱好者，记得去韩国旅游时一定要到此地打卡哦！



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