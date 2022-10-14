韩网爆料张员瑛是「假大使」，和少女时代润娥同框合影抢C位！品牌官网晒图拍打黑粉脸

当真是人红是非多，IVE人气成员张员瑛又遭无端传闻缠身。

10月4日，张员瑛出席了在法国巴黎举行的MIU MIU 2023 S/S时装展，和少女时代润娥同场看秀，当时两人同框出镜，还被广大网友疯狂赞美「美女身边还是美女」。然而没过几天，不知怎么回事韩网上突然爆出「张员瑛是假MIU MIU大使」的传闻。



爆料称，张员瑛当天虽然和PRADA集团执行长兼首席设计师Miuccia PRADA见了面，她向对方打招呼并送上了礼物，却在准备握时被Miuccia PRADA给拒绝了。同时还传出「她看秀的衣服并非MIU MIU的衣服」、「外套是过了6季的旧衣服」、「全身上下只有袜子是MIU MIU」等。 接著还指出张员瑛和润娥拍照时卡C位，把「真大使」润娥挤到了边上，她则「死皮赖脸」地抢占有利位置，润娥作为大前辈一忍再忍，没和她计较。



韩媒《STAR NEWS》特意为张员瑛辟谣，称她所穿的衣服并非过季款，而是尚未公开的MIU MIU2023假日系列的最新品。 同时MIU MIU的官方IG帐号上也数次登载过张员瑛的海报。张员瑛从出道初期开始就接受了MIU MIU的赞助，服装、包包应有尽有。张员瑛的粉丝们看到相关消息也十分愤怒，表示：「放过她吧」、「真的要被漫天飞的假消息气笑了」、「为什么总是有人挑事情」、「造谣都不打草稿的吗」等。



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