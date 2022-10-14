惊悚悬疑电影《局中局》藏有反转剧情！苏志燮与Nana大谈婚外情拍到每晚作恶梦！11月4日全台上映

《与神同行》制作团队最新惊悚悬疑巨献《局中局》（前译《自白》），集结《外星+人》《医法刑事》苏志燮、《纸房子：韩国篇》金倫珍（金允珍）、《天外谜踪》林珍娜（Nana）、《还魂》崔光逸等华丽卡司，一同打造扑朔迷离的惊悚巨作！11月4日即将在台上映。

《局中局》於近期正式入选第42届葡萄牙国际奇幻电影节，更获得导演周间部门最佳导演奖的殊荣，电影节执行委员长表示：「有令人意外的反转，剧本非常优秀！」对於参演《局中局》的原因，苏志燮表示：「每当翻过一页剧本内容时，就对后面的内容感到愈来愈好奇，直到最后都令人十分紧张，我很喜欢这一点，因此答应参演。」金伦珍则表示：「我在读剧本时跟苏志燮有一样的感受，在读到中间的内容时，还『咦？』地发出很大的惊叹声，剧本十分强而有力，而且是部反转不断的作品，加上我本身非常喜欢惊悚题材，因此决定参演本作。」



苏志燮这次在《局中局》中饰演前途一片光明的企业家，没想到却一夜沦为杀人事件的嫌犯，这也是他演员生涯首度正式挑战惊悚题材，他表示：「这次我努力表现陷入危机的男子，他的凄凉感和迫切感，以及他努力想让自己无罪的模样。」苏志燮也表示在拍摄本作时，精神状况也起了变化，他说：「当时每天都很炽烈地进行拍摄，直到拍摄的最后一天，我每晚都在做恶梦，个性变得很敏感，在梦中一直被其他人折磨。」但他表示幸好在本作杀青后，就没再出现这样的情况了，比较能安稳入睡。



尹钟石导演还透露在写剧本时就以苏志燮为形象，构写男主角这个角色，导演说：「当我在写男主角初登场的场面时，某瞬间脑海中就突然浮现苏志燮演员的模样，我认为《局中局》男主角这个角色对他而言是全新挑战，觉得若让他饰演这个角色一定很帅气，因此就邀请他参演本作。」据说尹钟石导演为了让苏志燮答应参演本作，还亲手写信说服他，令苏志燮十分感动！对此，苏志燮笑说有把那封信收进保险箱珍藏！



以《LOST档案》在国际打开知名度的金伦珍，这次在《局中局》里饰演胜率百分之百的律师，她表示：「为了完美表现出这角色的情绪，十分努力地做了准备。这次台词量十分惊人，很辛苦地背下来了，不过只要导演一说这场戏没问题，那瞬间我就会把拍完的台词忘得一干二净。」这次和金伦珍有大量对手戏的苏志燮，对於金伦珍的努力也感到十分佩服，他表示：「金伦珍前辈在彩排时就把所有台词都背好了，让我觉得自己也得好好准备才行，她的敬业程度令人惊叹！」苏志燮还说金伦珍的演技精湛到令人惊讶，在一旁看她演戏时，发现她能完美地控制自己的情绪，让他忍不住向金伦珍学习，获益良多。



偶像出身的《天外谜踪》Nana林珍娜，这次在《局中局》扮演关键人物「世熙」一角，和苏志燮大谈婚外情，展现极具张力的演技。而对於会请林珍娜诠释「世熙」的原因，尹钟石导演表示：「在看了林珍娜参演的电视剧《傲骨贤妻》后，觉得她演戏时的形象很新颖，当我向制作团队提出想请林珍娜饰演『世熙』这个角色的想法，大家都感到很惊喜，因此决定正式请她参演。」金伦珍也分享首度和林珍娜合作的感想，她表示：「我相信观众这次能看到林珍娜演员更多变的样貌！」林珍娜则说：「金伦珍前辈给我很多很好的建议，而且也常常为我加油打气，真的很感谢她！」年度悬疑惊悚巨献《局中局》11月4日（周五）在台上映！



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