曝《鱿鱼游戏2》制作费高达1000亿韩元！李政宰拍一集就有10亿韩元入账

影帝李政宰在《鱿鱼游戏2》中的演出费创下新高。

Netflix自制韩剧《鱿鱼游戏》在去年下半年掀起收视热潮，席卷全球，李政宰、郑好娟两位主角在国际上的名声也随之水涨船高，拿下多个在业界含金量颇高的奖杯。 Netflix藉此官宣要拍摄第2部，而第2部即将在明年开启拍摄，最近就传出男主角李政宰拍摄第2部时的演出费高达每集10亿（韩币，下同），若像前一部那样拍摄9集的话，光这一部戏他就有90亿入账。随后，李政宰方面回应称：「现在还只进行到剧本工作，片酬未定」。 而黄东赫导演将继续掌镜第2部， 他则以提成的方式获得导演费。



《鱿鱼游戏》第一季掀起热潮之后，韩国制作组就和Netflix就制作费、手续费、提成以及演员片酬、工作人员薪水等多方面进行过讨论，因为第一季创下了巨大的经济效益，但韩国制作组却因Netflix内部规定并未收到任何提成奖金。 经过长时间的商讨之后，Netflix终於接受了韩国制作组的要求，将单独核算演员的演出费和制作费。 此前Netflix规定制作费包含演员的片酬，若按此方案，起用身价较高的演员，也就意味著要缩减服化、道具、片场搭建、后期制作等纯制作费。



据悉，《鱿鱼游戏2》除去李政宰、李秉宪等主演的片酬，制作费高达1000亿，是第一部250亿制作费的4倍。

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