Disney+韩综《粉红谎言》4大话题！出演者颜值超高、职业劲爆，进展神速让希澈惊：「是不是要改19禁？」

《粉红谎言》为Disney+推出的首部恋爱实境节目，由《换乘恋爱》制作团队制作，抢攻这一波恋爱综艺的热潮！《粉红谎言》由Super Junior 成员金希澈、李先彬、宋元锡和YouTuber 「RalRal」共同主持，出演者4男3女在相处过程中寻找爱情，特别的是，每个人「各自撒了一个谎」，而且在相处过程中不能透露自己究竟说了什么谎⋯⋯出演者的谎言意外让人心痛，但爱情的火花也很迅速地点燃，有故事又有激情（？）的恋爱实境节目，简直比韩剧还好看啊！



1.主持群的解说太好笑！希澈看出演者谈恋爱...直言：「让人嫉妒」



《粉红谎言》由金希澈、李先彬、宋元锡、RalRal共同主持，希澈直话直说又一针见血的评论太爆笑，还直说自己对女出演者似乎有些心动（笑）。看到出演者从第一天入住就擦出许多爱情火花，让希澈表示「很嫉妒」，看到出演者初次约会就牵手，进度超神速，更让主持群大喊：「这样是ok的吗？该不会第三集开始就要变成19禁了吧？」



2.出演者颜值天花板，职业包括CEO、老师等，全是菁英！



《粉红谎言》出演者一登场就很吸睛，因为男俊女美，气质超好！公开职业后，才发现每个人不只有颜还有脑，男出演者的职业为娱乐公司CEO、小学体育老师、三星集团研究员、婚纱公司CEO；女主演者的职业为品牌行销、自己开立蜡烛工坊、时尚产业实习生，在各自领域发光发热，都非常有魅力呢！

3.成人片演员？经济压力？出演者的「谎言」让人心痛



参与者在同一个屋檐下一起生活，但各自抱著「一个谎言」，这个谎言都曾是他们爱情路上的绊脚石。其中有两位出演者已经公开谎言内容，女出演者荷妮曾经为成人片演员，虽然梦想成为演员，但当时没有经纪人的她，接下了几部尺度大胆的电影，虽然让她收获人气，但各式各样的异样眼光与骚扰，让她承受了很大的压力，后来她删光了社群帐号，独自开立蜡烛工坊，恋爱已经空窗6年，却迟迟无法走出成人片的过去。



男出演者巴凛，职业为三星集团研究员，公开职业时让所有出演者都吓到，既是学霸又是高薪职业！但巴凛公开谎言时说到，自己50%以上的薪水都必须负担家计，自己使用的部分只有不到20%，家境清寒的他，从小就认知到必须要靠「学习」才能过上好生活，加上需要领奖学金，所以学生时代几乎拼尽一切的读书。巴凛希望交往的对象可以理解他的经济情况，但现实却总是残酷。



4.成人的恋爱！第二天就牵手，超高速进展！



出演者体育老师灿率，和时尚产业实习生多海，两人从一开始就相当合得来，喜欢互相斗嘴、爱开玩笑，加上个性直话直说，不拐弯抹角，让两人进展神速！到游乐园约会时，在玩游乐器材期间自然而然就牵手，话语之间直接透露好感，也有许多肢体接触，会不会真如希澈所言：「第三集开始变成19禁？」这对CP的发展真的很让人期待啊！



《粉红谎言》出演者的好感度都很高，直来直往，不会遮遮掩掩，每一位出演者之间的火花也很强烈！相比《换乘恋爱2》和前任剪不断、理还乱，喜欢「往前看」的朋友，就非常强烈推荐追《粉红谎言》！（笑）

【Disney+独家播出】《粉红谎言》每周三15:00上架新集数

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