《刘QUIZ》预告：苏志燮久违出现在综艺上！节目重现《对不起，我爱你》经典台词，让刘在锡超心动♥

「大苏」好久不见～好奇他会在《刘QUIZ》分享那些故事呢！

苏志燮於今年（2022年）主演MBC电视剧《医法刑事》，以及先后有两部电影《外星＋人》、《自白》上映，最近还出演tvN综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》，节目预计於下周三（12日）播出。

在预告影片里，可以看到苏志燮戴著黑框眼镜，并把浏海往后梳，看起来格外精神。从浪漫片到黑色电影等多样题材都做得很好的他，有著「千面演员」之称。刘在锡帮观众们「谋福利」，让苏志燮重现韩剧《对不起，我爱你》的经典台词：「你要吃饭，还是要和我去死？」虽然本人有点尴尬，但刘在锡可是「小鹿乱撞」呢！（笑）

预告中还提到，只要是苏志燮喜欢的事情，他就会去做，光是嘻哈专辑就出了9张。而关於「魔术师穿著」，堪称是苏志燮的「黑历史」之一，越是聊下去，越是可以看到苏志燮满头大汗的模样XD他自我解嘲：「鸽子提到很多次，还有手上满满的扑克牌」

约一个星期前，苏志燮就在个人Instagram分享「魔法苏」的照片，配文是：「你为什么这样」，很是呼应《刘QUIZ》的内容。他在某个采访提到自己开通个人Instagram的原因：虽然很感谢粉丝们的支持，但自己沉默、寡言、无趣，加上疫情的关系与大家见面的次数少之又少，所以觉得该做些什么。虽然不太会用SNS，但为了和粉丝们交流还是开通了。不会上传帅气的照片，会分享一些可以一起笑的图片。

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